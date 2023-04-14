Погода в Липецке

39 минут назад

В Липецкой области ночью заморозки до -3

287
#заморозки
В Липецкой области ночью заморозки до -3
В ближайшие трое суток Липецкая область окажется под влиянием антициклона с севера – осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят: 15 и 16 апреля – 3-6 градусов тепла, что на 1-4 градуса ниже нормы, 17 апреля – 8 градусов тепла, что в пределах нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 апреля в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 8-13 м/сек, ночью местами порывы до 17 м/сек. Температура ночью – от -3 до +3 градусов, днем – от +6 до +11 градусов. 

В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью будет от 0 до -2, днем – от +8 до +10 градусов.

День 15 апреля стал самым теплым в Липецке в 2012 году, тогда в городе было +23. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день стал в 1961 году – 6 градусов мороза.

287
#заморозки

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Липецкую область приходит похолодание
#похолодание
28
В Липецкую область приходит похолодание

вчера, 17:16

Погода в Липецке
Южный циклон принесет в Липецкую область небольшие дожди
#дожди
1
Южный циклон принесет в Липецкую область небольшие дожди

12.04.2023 17:13

Погода в Липецке
Завтра погода в Липецкой области будет сухой и очень теплой
#тепло
3
Завтра погода в Липецкой области будет сухой и очень теплой

11.04.2023 17:16

Погода в Липецке
Завтра в Липецкой области сухо и до +18
#весна #потепление
8
Завтра в Липецкой области сухо и до +18

10.04.2023 17:00

Погода в Липецке
Антициклон удерживает в Липецкой области сухую и теплую погоду
#погода
1
Антициклон удерживает в Липецкой области сухую и теплую погоду

09.04.2023 15:44

Погода в Липецке
В Липецкой области днем до +17
#Погода
11
В Липецкой области днем до +17

08.04.2023 16:45

Погода в Липецке