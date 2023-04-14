В Липецкой области ночью заморозки до -3

В ближайшие трое суток Липецкая область окажется под влиянием антициклона с севера – осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят: 15 и 16 апреля – 3-6 градусов тепла, что на 1-4 градуса ниже нормы, 17 апреля – 8 градусов тепла, что в пределах нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 апреля в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 8-13 м/сек, ночью местами порывы до 17 м/сек. Температура ночью – от -3 до +3 градусов, днем – от +6 до +11 градусов.



В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью будет от 0 до -2, днем – от +8 до +10 градусов.



День 15 апреля стал самым теплым в Липецке в 2012 году, тогда в городе было +23. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день стал в 1961 году – 6 градусов мороза.



