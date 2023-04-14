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Липецкая вечЁрка: смерть пассажира автобуса, отключение горячей воды и забор вокруг вокзала
Сегодня, 14 апреля, стало известно, что накануне в автобусе умер пассажир, энергетики составили график отключения горячей воды, и вокруг железнодорожного вокзала строят забор.
— Мой знакомый. 47 лет. С работы ехал домой, — написал Nik.
Энергетики составили график отключений горячей воды. Они начнутся уже 17 апреля. Узнать, когда вы останетесь без удобств, можно на сайте компании.
«Испытания являются обязательным условием подготовки теплосетевого комплекса АО «Квадра» к будущему отопительному сезону и традиционно пройдут в два этапа», — сообщает пресс-служба компании.
Комментаторы возмутились — почему так рано? Уже сегодня ночью ожидаются заморозки: по прогнозу синоптиков, температура воздуха опустится до -2 градусов.
— Выложив такую информацию, где в понедельник уже нет горячей воды при - 2 ночью, вам работники «Квадры», совсем не жалко ни детей, ни стариков, ни налогоплательщиков? Может гляньте в окно, — возмутилась Липчанка.
— Совсем что ли ку-ку в апреле отключать горячую воду? Гнева Перунова побойтесь! — добавила Лавочница.
Вдоль железнодорожного вокзала скоро появится полукилометровая ограда. Забор строит РЖД для антитеррористической защиты объекта транспортной инфраструктуры. После его сооружения вдоль улицы Гагарина по обе стороны от здания вокзала проход на перрон и выход с него на привокзальную площадь будет возможен только через оборудованные рамками металлоискателей двери. Те, кто пользуется надземным переходом, будут заходить на мост через коридор, с обеих сторон окруженный забором.
Обратите внимание, в мэрии сделали небольшой шаг на встречу дачникам. По вторникам и четвергам (когда у садоводческих автобусов выходной) автобусы маршрутов № 13 и 343 будут ходить по зимнему расписанию, то есть с заездом на улицу Яблоневую и в садоводства «Дачный-3,4,5».
А на липецкие кладбища в воскресенье пустят 14 дополнительных автобусов, которые будут курсировать до 15.00. Поэтому подумайте, прежде чем планировать поездку.
Благодатный огонь в Липецк доставят из Задонска. За ним в Москву отправится глава Задонского района.
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