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сегодня, 16:18

К акции НЛМК «Неделя здоровья» присоединись сотни сотрудников

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#«Неделя здоровья»
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На НЛМК подвели итоги акции «Неделя здоровья». Она традиционно проходит накануне всемирного Дня здоровья, который отмечается в апреле. В этом году участниками акции стали сотни сотрудников предприятия. 

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Всю неделю ведущие специалисты здорового образа жизни, антивозрастной медицины и нутрициологи консультировали сотрудников НЛМК. Мастер-классы и вебинары посвятили борьбе со стрессом, профессиональным выгоранием, а также полезным привычкам и пропаганде физической активности. В здравпунктах развернули центры диагностики. Здесь   специалисты помогали определить индекс массы тела, стрессоустойчивость, уровни глюкозы и холестерина.

А в день физической активности, сотрудников НЛМК учили играть в волейбол и баскетбол, проводили мастер-классы по ушу, северной ходьбе, лечебной физкультуры и технике самомассажа. С помощью уникальной системы фитнес-тестирования сотрудники получали индивидуальные консультации по типу тренировок, их интенсивности и подходящей диете. В столовых комбината появилось особое меню, комплексные обеды в котором готовились по принципу рационального питания.

— В «Неделю здоровья» удалось узнать свои сильные и слабые стороны. Диагностика плюс рекомендации специалистов помогают комплексно подойти к собственному здоровью. Поэтому будем заниматься, исправлять что-то где это необходимо. Знание уже половина успеха, будем работать над собой, — рассказал специалист технической дирекции Андрей Сафронов. 

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#«Неделя здоровья»
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