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Импорт алкоголя в РФ в январе-феврале вырос до рекордных 79 млн литров

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#алкоголь #импорт

В январе-феврале 2023 года импорт вина и крепких напитков в Россию вырос на 23% в годовом выражении, до 79 миллионов литров.

По итогам января—февраля 2023 года импорт алкоголя в Россию увеличился год к году на 23%, до 79,02 млн л, - сообщают участники рынка.

Поставки вин выросли на 23%, до 63,37 млн л, крепких напитков — на 25%, до 15,65 млн л. Импорт виски, в частности, увеличился на 32%, до 6,16 млн л, коньяка и бренди — на 61%, до 2,82 млн л, ликеров — на 60%, до 2,01 млн л, рома — на 19%, до 1,67 млн л, - пишет "Ъ".

Объем импорта всех алкогольных напитков в первые два месяца текущего года стал максимальным для этого периода как минимум за последние 5 лет, - сообщает издание.

По словам руководителя информационного центра WineRetail Александра Ставцева, январь традиционно является провальным месяцем для импорта. Но в начале 2023 года многие участники рынка в условиях ослабления рубля стали наращивать запасы, чтобы минимизировать риски. Из-за удлинения логистики многие импортеры получили товар в январе вместо декабря, - заявил гендиректор АСТ Леонид Рафаилов. Трудности с комплектующими среди предприятий в Европе также привели к переносу поставок на начало 2023 года, - отметил директор по развитию Ladoga Дмитрий Исаченков.

Рост импорта произошел после значительного сокращения поставок в прошлом году из-за отказа некоторых компаний работать в РФ. После этого российский рынок поспешили занять новые игроки, - полагают эксперты.
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#алкоголь #импорт

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