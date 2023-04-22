А знаете ли вы, что 30 лет назад над администрацией Липецкой области развевался черный флаг анархии?

В июне 1992 года несколько часов здание администрации области находилось во власти радикальных экологов и анархо-синдикалистов, протестовавших против строительства российско-шведского завода. Протестующие ворвались в здание и подняли над куполом администрации черный флаг анархии. Как это было GOROD48 рассказывает, в рамках нашей традиционной рубрики #а знаете ли вы, что…



Летом 1992 года во главе Липецкой области находился демократ первой волны, в недавнем прошлом доцент кафедры металлургии черных металлов липецкого политехнического института, Геннадий Купцов.В тот момент в двери региона стучался шведский инвестор, который хотел построить под Липецком завод по производству рапсового масла. Кто-то пустил слух, что завод российско-шведской компании «Викинг-рапс» всенепременно отравит всю округу. На площади Ленина под окнами администрации тут же появился целый лагерь экологов. Каких-нибудь лет 15 назад на старом асфальте площади Ленина еще читались лозунги тех времен: экологи рисовали их краской.Вот как описывала в то время акцию одна из анархических газет: «29 июня в г. Липецке участниками экологического лагеря протеста был произведён захват кабинета главы местной областной администрации, в захвате принимали участие 12 человек, членов различных общественно-политических организаций.... На два часа над зданием областного Совета …взвилось чёрное знамя Свободы.По тревоге были подняты пожарные, милиция, спецназ и подразделение по борьбе с терроризмом, которое и произвело штурм здания Совета и захват пикетчиков. По счастливой случайности обошлось без жертв, хотя боевики подразделения по борьбе с терроризмом были вооружены до зубов и шли напролом.Захват кабинета главы местной администрации Купцова участниками экологического лагеря сопровождался требованием о немедленном запрете строительства в окрестностях Липецка совместного российско-шведского завода «Викинг рапс». Отказ местных властей и лично Купцова подписать запрет на строительство и спровоцировал столь решительное выступление анархистов и «зеленых».Эта история также недавно всплыла на лекции экологов, отстаивавших в Подмосковье очередной уголок природы от застройки. Лектор рассказала о самой продолжительной акции «зеленых» и анархистов. Речь шла о Липецке лета 1992-го.«15 июня анархисты Черноречья, Москвы, Нижнего Новгорода, Киева, Казани и Липецка открыли лагерь протеста – а 29 июня группа из 10 человек захватила, прорвавшись в здание администрации, кабинет Купцова – и забаррикадировалась там. Одновременно Евгения Бузикошвили и киевский анархист Фрэнк, проникнув на крышу, сняли государственный флаг и подняли над Липецком черное знамя анархии. Против анархистов были вызваны специальные подразделения по борьбе с терроризмом. Участника акции были задержаны — однако через сутки власти были вынуждены их освободить.В дальнейшем анархисты совместно с зелеными блокировали Заседания Малого Совета, расписывали фронтон здания облсовета лозунгами против «Викинг-рапс», проводили митинги, сборы подписей. Неоднократные задержания и попытки властей прекратить действия протестующих результата не дали. В итоге председатель облсовета Королев заявил: «В четверг, к (цензура) матери, запрещу я этот «Викинг-рапс»!» – и запретил», — рассказывала нынешним экологам лектор.Бывший губернатор Липецкой области, 83-летний Геннадий Купцов, который и ныне бодр и весел, эту историю вспоминает со смехом:— Они себе льстят! Слишком преувеличивают «заслуги» и сочиняют легенды, — говорит Геннадий Васильевич. — Никакого СОБРа не было, никто их не трогал и не выбивал из моего кабинета. Да было, в кабинет они ворвались. Просто толпой пробежали мимо охраны, которая их даже догонять не стала. Зашли в открытый кабинет и расселись. Меня не было. Мне позвонили, доложили, но, я сам распорядился, чтобы их никто не трогал, сказав всем, в том числе главе управления КГБ Варакину: «Жрать захотят — сами уйдут». Так и вышло.История же с рапсом и шведами, по словам с Геннадия Купцова, началась до его губернаторства.— Это началось еще при первом секретаре обкома Донских. Тогда, чтобы проект понравился шведам, по области уже вовсю сеяли рапс. А уже при мне совместным предприятием занимался мой заместитель по сельскому хозяйству Азарченко. Нормальный, кстати, был инвестиционный проект, который действительно помог бы области, и экологичность его была налицо, абсолютное чистое производство. Но шла политическая борьба, против меня образовался целый пул, тот же Королев и Наролин никак не могли допустить, чтобы я реализовал что-то крупное. А экологи… Основная их масса — липецкие: студенты и преподаватели ЛГПИ, демократы, которые со мной же ходили на митинги и демонстрации, а потом расселись на порожках администрации и у памятника Ленину. Видя их слабость, кто-то, борясь со мной лично а не за экологию, усилили липецких экологов иногородними анархистами. Закончилось же все, как я и предсказывал: жрать захотели и сами покинули мой кабинет. Ни одного милиционера или спецназовца не было, это их фантазии.К слову, завод по переработке рапса в Липецком районе все же появился. Но уже в другие времена.