Нападающий из Ельца принял участие в эпическом разгроме и вышел в лучшие бомбардиры группы №1

На счету нападающего, который никак не может перейти в "Металлург", уже 1ё3 мячей в текущем сезоне.

Елецкий нападающий Дмитрий Лаврищев принял участие в матче, который мог стать историческим, но всё равно завершился эпическим разгромом. Его команда «Форте» в родном Таганроге в матче группы №1 второго дивизиона победила «Ессентуки» со счётом – 15:0.

Таганрожцам не хватило всего одного мяча, чтобы обновить рекорд чемпионатов России, который был установлен ещё в 2021 году, когда «Краснодар-2000» разнёс «Локомотив-Тайм» из Минеральных Вод - 16:1.

24-летний Лаврищев принял деятельное участие в разгроме. Он открыл счёт уже на 2-й минуте, а затем оформил «хет-трик». Еще один гол Дмитрия не засчитали арбитры.





Лаврищев недоволен. Может быть, незасчитанного мяча и не хватило для рекорда?

«Ессентуки», самому возрастному футболисту которых было 25 лет, а младшему – 15, после этой игры объявили, что снимаются с чемпионата.

У клуба накопилось много проблем, неоплаченных штрафов от РФС и т.д. К тому же их обвиняют и использовании в течение сезона подставных (т.е. не заявленных футболистов), дело ещё будет рассматривать КДК. За весь сезон «Ессентуки» набрали всего 5 очков и занимают последнее место. Теперь в оставшихся матчах им будут засчитыны технические поражения – «всего» со счётом 0:3.

Воспитанник липецкого футбола Дмитрий Лаврищев вышел в лидеры гонки бомбардиров группы №1. На его счету 13 мячей: 9 он забил в первой части сезона на «Кубань-Холдинг» из Краснодара, 4 – за «Форте», в который перешёл зимой.



Лаврищев (крайний слева) радуется своим бомбардирским подвигам



Таганрогская команда занимает 5-е место, отставая от лидирующего новороссийского «Черноморца» на 14 очков и уже ни на что особо не претендует.

Зимой интерес к земляку проявлял «Металлург», но дальше разговоров дело не пошло. Да липчане и не сумели бы заявить Лаврищева, ведь из-за долгов им запретили регистрировать новых футболистов.

Лаврищев – молодой, перспективный и результативный нападающий, он несколько раз мог перейти в «Металлург», но всё время что-то мешало. В биографии игрока волгоградские «Ротор-2» и «Ротор», «Ноа» (Ереван), «Ноа» (Юрмала), «Локомотив» (Гомель).

Фото ФК «Форте»