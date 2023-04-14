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Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП в РФ на 1,2% и зарплат на 10,9%
Минэкономразвития предложило оптимистический взгляд на российскую экономику, спрогнозировав рост ВВП в 2023 году на 1,2% — больше консенсуса.
"В правительстве есть оценки около 1% в этом году, в следующем - 2%. Это текущие оценки, они пока еще не в официальном прогнозе, но в текущих оценках такие ожидания есть", - отметил источник.
Реальный ВВП России в текущем году вырастет на 1,2% (после снижения на 2,1% в прошлом году), а основным драйвером роста будет частичное восстановление потребительского спроса под влиянием растущих зарплат, - заявил представитель Минэкономразвития (ведомство разработало сценарные условия российской экономики на 2023–2026 годы).
Текущий прогноз Минэкономразвития РФ предполагает снижение экономики на 0,8%, но в марте министр экономического развития Максим Решетников сообщал, что министерство ждет роста ВВП и инвестиций в России в 2023 году. Позднее он говорил, что рост экономики будет видимым. Министерство планирует уточнить свой прогноз в апреле.
Если в прошлом году экономическая картина складывалась из падающего потребления (минус 6,7% в обороте розничной торговли) и неожиданно уверенного роста инвестиций в основной капитал (плюс 4,6%), то в 2023 году ситуация развернулась: ожидается рост розничных продаж на 5,3% при расширении инвестиций лишь на 0,5%, - передает РБК.
"Спрос будет восстанавливаться и по мере нормализации у населения склонности к сбережению, и по мере роста потребительского кредитования", — заявил министр экономического развития Максим Решетников на совместной коллегии с Минфином 14 апреля.
Ожидаемый министерством рост ВВП в 2023 году существенно превосходит оценки независимых экспертов и международных организаций. Так, Всемирный банк прогнозирует снижение ВВП России на 0,2% в текущем году, Международный валютный фонд — рост на 0,7%. Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП, Москва) ожидает, что динамика российского ВВП составит в этом году от минус 0,4% до нуля (прогноз от марта).
В 2024 году российская экономика ускорится до 2%, в 2025 году покажет темп в 2,6%, а в 2026-м — 2,8%, - заявил представитель Минэкономразвития.
Способствовать увеличению потребления в этом году будет ожидаемый рост доходов населения, в том числе в части оплаты труда. Ведомство ожидает, что зарплаты увеличатся на 10,9% в номинальном выражении и на 5,4% — в реальном. Последний показатель станет максимальным с 2018 года, - говорится в данных Росстата (в 2022 году реальные зарплаты снизились на 1%).
Прогноз Минэкономики по росту доходов населения находится на верхней планке ожиданий, - полагают эксперты.