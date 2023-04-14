За долг по алиментам в 20,8 тысячи рублей — полгода лишения свободы

Женщину из Лев-Толстовского района осудили по части 1 статьи 157 УК РФ за неуплату алиментов на двоих детей.

В Лев-Толстовском районе мать осудили за неуплату алиментов. Женщина — нигде не работает, состоит на учёте у нарколога.



Как рассказали GORОD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, мать в нарушение решения суда более трех месяцев не выплачивала средства на содержание двоих детей, никакой иной материальной помощи им не оказывала.



Долг скопился не очень большой — 20,8 тысячи рублей. Но при этом раньше мать уже привлекали к ответственности за неуплату алиментов, она также была судима за иные преступления, но наказания (до этого они не были связаны с лишением свободы) добровольно не отбывала.



В результате мать приговорили к шести месяцам лишения свободы.