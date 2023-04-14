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Тихоокеанский флот привели в высшую степень готовности для внезапной проверки

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#боевая готовность #проверка

Для внезапной проверки Тихоокеанского флота "будет создана учебная обстановка, как при прямой угрозе агрессии".

Тихоокеанский флот привели в высшую степень готовности для внезапной проверки, - заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом ведомства.

Тихоокеанский флот (ТОФ) России 14 апреля был в полном составе поднят по тревоге для проведения внезапной проверки и приведен в высшую степень боевой готовности. Морякам предстоит не допустить условного противника в южную часть Охотского моря и отразить высадку на Сахалин и южную часть Курильских островов, - отметил Шойгу.

К проверке, которой руководит главком ВМФ Николай Евменов, также привлекут часть Воздушно-космических сил России. Мероприятие призвано повысить готовность российских военных к "отражению агрессии вероятного противника с океанских и морских направлений", также будет отработано обеспечение действий стратегических атомных подлодок, - передает ТАСС.

Весь ТОФ был поднят по тревоге 14 апреля с 09:00 по владивостокскому времени (02:00 мск). Вместе с ним в проверке задействуют самолеты Дальней авиации и авиацию Восточного военного округа, а также подразделения и части обеспечения.

Отмечается, что главная цель проверки - "наращивание способности вооруженных сил решать задачи по отражению агрессии вероятного противника с океанских и морских направлений".
"На проверку создана учебная обстановка, характерная для периода непосредственной угрозы агрессии", - уточнил глава Генштаба Валерий Герасимов.

Шойгу отметил, что флот будет действовать "как в ближней, так и в дальней морских зонах". Участникам проверки предстоит отразить массированные ракетно-артиллерийские удары, найти и ликвидировать подлодки условного противника, а также уничтожить "неприятельские" корабельные ударные группы и наземные объекты.

Как рассказал глава Генштаба, проверка пройдет в три этапа: первый предполагает приведение флота в полную боевую готовность, второй - развертывание сил постоянной готовности, а третий - непосредственно выполнение учебно-боевых задач.

На втором этапе, по словам Герасимова, также предстоит выдвинуть на ракетоопасные направления дивизионы ПВО, которые не находятся на боевом дежурстве, и развернуть мобильные радиолокационные станции в новых позиционных районах. Глава Генштаба поручил "отдельно взять на контроль" обеспечение боевой устойчивости стратегических атомных подлодок Тихоокеанского флота и их готовность к применению оружия.

По словам главы Минобороны, "проверка будет иметь ряд особенностей". "На практике необходимо отработать способы действий по недопущению развертывания сил противника в оперативно важный район Тихого океана - южную часть Охотского моря - и отражению его высадки на южные Курильские острова и остров Сахалин", - уточнил Шойгу.

Помимо этого, он поручил перед развертыванием Тихоокеанского флота "в короткие сроки <...> вскрыть подводную обстановку на подходах к пунктам базирования сил флота", а основные учения с участием кораблей провести "с обозначением действий противника и в сложной помеховой обстановке".
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#боевая готовность #проверка

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