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МПК примет решение об участии российских паралимпийцев в Играх-2024 независимо от МОК
Международный паралимпийский комитет (МПК) примет решение по участию российских спортсменов в Паралимпийских играх-2024 независимо от Международного олимпийского комитета (МОК).
"Наша позиция по России и Белоруссии не изменилась. Международный олимпийский комитет (МОК) дал рекомендацию международным спортивным организациям, но она не распространяется на паралимпийское движение", — подчеркнули в комитете.
Глава организации Эндрю Парсонс отметил, что МПК примет решение по участию россиян в Паралимпийских играх-2024 независимо от МОК.
В ноябре прошлого года МПК приостановил членство Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации. В ходе голосования на внеочередной генеральной ассамблее в Берлине за отстранение россиян высказались 64 делегата, против — 39, 16 — воздержались.
В марте 2023-го МОК рекомендовал допускать спортсменов из России и Белоруссии к соревнованиям в нейтральном статусе, но при условии, что те не представляют российские силовые ведомства, а также не занимались "поддержкой боевых действий". Глава МОК Томас Бах заявил, что международные спортивные турниры должны проходить без дискриминации. При этом вопрос об участии российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде-2024 пока не рассматривался и будет решен позже.
За полный недопуск атлетов из России и Белоруссии на летние Олимпийские игры-2024 в Париже публично выступили 35 стран, в том числе США и Германия. Господин Бах в ответ сказал, что правительства не должны решать, кого допускать к спортивным мероприятиям, а кого отстранять от них, - пишет "Ъ".