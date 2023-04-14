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30 минут назад

МПК примет решение об участии российских паралимпийцев в Играх-2024 независимо от МОК

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#Паралимпийские игры #спорт

Международный паралимпийский комитет (МПК) примет решение по участию российских спортсменов в Паралимпийских играх-2024 независимо от Международного олимпийского комитета (МОК).

В Международном паралимпийском комитете (МПК) заявили, что комитет примет решение по допуску россиян независимо от МОК, - передает "Lenta.ru".

"Наша позиция по России и Белоруссии не изменилась. Международный олимпийский комитет (МОК) дал рекомендацию международным спортивным организациям, но она не распространяется на паралимпийское движение", — подчеркнули в комитете.

Глава организации Эндрю Парсонс отметил, что МПК примет решение по участию россиян в Паралимпийских играх-2024 независимо от МОК.

В ноябре прошлого года МПК приостановил членство Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации. В ходе голосования на внеочередной генеральной ассамблее в Берлине за отстранение россиян высказались 64 делегата, против — 39, 16 — воздержались.

В марте 2023-го МОК рекомендовал допускать спортсменов из России и Белоруссии к соревнованиям в нейтральном статусе, но при условии, что те не представляют российские силовые ведомства, а также не занимались "поддержкой боевых действий". Глава МОК Томас Бах заявил, что международные спортивные турниры должны проходить без дискриминации. При этом вопрос об участии российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде-2024 пока не рассматривался и будет решен позже.

За полный недопуск атлетов из России и Белоруссии на летние Олимпийские игры-2024 в Париже публично выступили 35 стран, в том числе США и Германия. Господин Бах в ответ сказал, что правительства не должны решать, кого допускать к спортивным мероприятиям, а кого отстранять от них, - пишет "Ъ".
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#Паралимпийские игры #спорт

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