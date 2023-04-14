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сегодня, 13:30
Минтруд назвал самые перспективные вакансии на российском рынке труда
В Минтруде назвали самые востребованные специальности сферы промышленности по числу предложений.
Рынок труда в стране переживает трансформацию, - говорится в аналитической записке Минтруда.
Фиксируется наиболее благоприятная ситуация для соискателей, и вместе с тем меняется структура — в вакансиях с большими доходами производственники лидируют по спросу. В базе портала "Работа России" представлено 1,9 тыс. позиций с зарплатой свыше 200 тысяч рублей в промышленно-производственной сфере, это в 10 раз больше, чем аналогичных предложений для IT-специалистов, - отмечается в материалах ведомства.
Рабочие специальности — это набирающий силу тренд на рынке труда, - полагают в Минтруде. Промышленно-производственный сектор на фоне импортозамещения на протяжении последних двух лет оставался драйвером занятости и останется им в ближайшие годы, - пояснили в министерстве.
При этом, как отмечается в записке Минтруда, "промышленные предприятия, будучи как правило крупными компаниями, в большем объеме, нежели предприятия других отраслей ориентированы на предоставление социального пакета работникам. Так, в базе портала "Работа России" представлено 90 тысяч предложений с предоставлением жилья или поддержкой при переезде, для сравнения в сфере услуг таких предложений только 49, в строительстве — 60, а в IT-секторе — два", - пишут "Известия".
В категории с доходом более 100 тысяч рублей также наиболее востребованы промышленники, таких вакансий сейчас открыто более 27 тысяч. Всего на портале на данный момент представлено 1,6 миллиона вакансий.
В Минтруде назвали самые востребованные специальности сферы промышленности по числу предложений. Ими оказались механики производственного и сельскохозяйственного оборудования (около 87 тысяч вакансий), формовщики, сварщики, вальцовщики (больше 46 тысяч), а также слесари-инструментальщики, станочники и наладчики (41 тысяча). При этом в топ-3 самых высокооплачиваемых профессий этой сферы попали: заместитель главного инженера по производству в Якутии (от 476 650 рублей), механик рефрижераторных установок в этом же регионе (от 350 тысяч рублей) и машинист подъемника в Сахалинской области с зарплатой 330 тысяч рублей.
Фиксируется наиболее благоприятная ситуация для соискателей, и вместе с тем меняется структура — в вакансиях с большими доходами производственники лидируют по спросу. В базе портала "Работа России" представлено 1,9 тыс. позиций с зарплатой свыше 200 тысяч рублей в промышленно-производственной сфере, это в 10 раз больше, чем аналогичных предложений для IT-специалистов, - отмечается в материалах ведомства.
Рабочие специальности — это набирающий силу тренд на рынке труда, - полагают в Минтруде. Промышленно-производственный сектор на фоне импортозамещения на протяжении последних двух лет оставался драйвером занятости и останется им в ближайшие годы, - пояснили в министерстве.
При этом, как отмечается в записке Минтруда, "промышленные предприятия, будучи как правило крупными компаниями, в большем объеме, нежели предприятия других отраслей ориентированы на предоставление социального пакета работникам. Так, в базе портала "Работа России" представлено 90 тысяч предложений с предоставлением жилья или поддержкой при переезде, для сравнения в сфере услуг таких предложений только 49, в строительстве — 60, а в IT-секторе — два", - пишут "Известия".
В категории с доходом более 100 тысяч рублей также наиболее востребованы промышленники, таких вакансий сейчас открыто более 27 тысяч. Всего на портале на данный момент представлено 1,6 миллиона вакансий.
В Минтруде назвали самые востребованные специальности сферы промышленности по числу предложений. Ими оказались механики производственного и сельскохозяйственного оборудования (около 87 тысяч вакансий), формовщики, сварщики, вальцовщики (больше 46 тысяч), а также слесари-инструментальщики, станочники и наладчики (41 тысяча). При этом в топ-3 самых высокооплачиваемых профессий этой сферы попали: заместитель главного инженера по производству в Якутии (от 476 650 рублей), механик рефрижераторных установок в этом же регионе (от 350 тысяч рублей) и машинист подъемника в Сахалинской области с зарплатой 330 тысяч рублей.