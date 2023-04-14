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26 минут назад
Один из крупнейших банков ОАЭ — Emirates NBD — начал блокировать счета россиян
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Активы россиян в ENBD переведут на отдельный сегрегированный счет, вывод с которого средств ограничат.
Один из крупнейших банков ОАЭ — Emirates NBD — начал блокировать инвестиционные счета россиян. Банк начнет переводить активы россиян на отдельные счета, куда будут попадать все выплаты по принадлежащим им ценным бумагам, - стало известно Forbes. Вывести средства с этих счетов россияне не смогут. Это решение связано с требованием западного депозитария, - объясняют эксперты.
В ENBD заявили, что ограничения введены в соответствии с директивой Евросоюза. Они не распространяются на резидентов ЕС, Европейской экономической зоны или Швейцарии, однако под них подпадают резиденты ОАЭ.
Активы россиян в ENBD переведут на отдельный сегрегированный счет, вывод с которого средств ограничат. На него будут переводиться любые купоны и дивиденды, а также поступления от продажи ценных бумаг. Перевести их с этого отдельного счета в ENBD нельзя.
Продать ценные бумаги со счета россияне смогут только с помощью механизма "поставка, свободная от платежа" (Free-Of-Payment, FOP). В отличие от механизма "поставка против платежа" (Delivery Versus Payment, DVP), когда ценная бумага и деньги переводятся одновременно, этот принцип означает, что продавец вначале передает ценную бумагу покупателю и лишь затем получает деньги. Как отмечает издание, такой механизм создает дополнительные риски для продавца.
Отмечается, что клиенты банка начали массово получать письма от ENBD в начале этой недели. Источник издания не располагает информацией, почему ENBD принял такое решение, было ли это указание от европейского депозитария или собственная инициатива банка. "Факт остается фактом, что теперь они работают по таким правилам. Банк все европейские активы, все, что хранится в европейских депозитариях, теперь будет по таким правилам вести", — утверждает источник. По его словам, ограничения затрагивают как активы, хранящиеся в Clearstream, так и те, что числятся в Euroclear.
В ENBD заявили, что ограничения введены в соответствии с директивой Евросоюза. Они не распространяются на резидентов ЕС, Европейской экономической зоны или Швейцарии, однако под них подпадают резиденты ОАЭ.
Активы россиян в ENBD переведут на отдельный сегрегированный счет, вывод с которого средств ограничат. На него будут переводиться любые купоны и дивиденды, а также поступления от продажи ценных бумаг. Перевести их с этого отдельного счета в ENBD нельзя.
Продать ценные бумаги со счета россияне смогут только с помощью механизма "поставка, свободная от платежа" (Free-Of-Payment, FOP). В отличие от механизма "поставка против платежа" (Delivery Versus Payment, DVP), когда ценная бумага и деньги переводятся одновременно, этот принцип означает, что продавец вначале передает ценную бумагу покупателю и лишь затем получает деньги. Как отмечает издание, такой механизм создает дополнительные риски для продавца.
Отмечается, что клиенты банка начали массово получать письма от ENBD в начале этой недели. Источник издания не располагает информацией, почему ENBD принял такое решение, было ли это указание от европейского депозитария или собственная инициатива банка. "Факт остается фактом, что теперь они работают по таким правилам. Банк все европейские активы, все, что хранится в европейских депозитариях, теперь будет по таким правилам вести", — утверждает источник. По его словам, ограничения затрагивают как активы, хранящиеся в Clearstream, так и те, что числятся в Euroclear.
49