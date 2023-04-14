Коронавирус

29 минут назад

Вторые сутки подряд от COVID-19 в Липецкой области умирают люди

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#коронавирус
Вторые сутки подряд от COVID-19 в Липецкой области умирают люди

За последние 30-ть дней в регионе от вируса погибли уже 16 человек.

В Липецкой области за сутки выявили 45 случаев COVID-19, один человек умер, семерых человек госпитализировали, выздоровели 59 человек. Для сравнения: 14 апреля 2022 года были выявлены 123 случая инфицирования коронавирусом.

С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 182 741 случай COVID-19, выздоровели 178 069 человек, умерли 3 976 человек.

В Воронежской области за сутки выявили 344 случая, в Тамбовской области — 89, в Рязанской области — 46, в Курской области — 37, в Орловской области — 36, в Тульской области — 18. За сутки в Рязанской области от COVID — 19 умер один человек.

В России за сутки выявили 8 082 случая COVID-19, госпитализировали 1 047 человек, выздоровели 9 605 человек, умерли 35 человек.

С начала эпидемии в стране выявили 22 750 798 случаев COVID-19, выздоровели 22 135 582 человека, умерли 397 753 человека.
232
#коронавирус

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