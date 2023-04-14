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В Подмосковье 6-летний ребенок умер на подготовительных занятиях
Мальчику стало плохо на занятиях.
6-летний ребенок умер во время дополнительных учебных занятий в подмосковном селе Быково (Раменский городской округ), - пишет "МК".
По данным издания, дошкольник находился в помещении курсов для подготовки к школе в торговом центре, куда отец привез его накануне утром. Неожиданно 6-летнему мальчику стало плохо, и он потерял сознание. Привести его в чувство не удалось – ребенок скончался.
Причина смерти выясняется. Областной главк СК РФ начал проверку по факту случившегося.
По данным издания, дошкольник находился в помещении курсов для подготовки к школе в торговом центре, куда отец привез его накануне утром. Неожиданно 6-летнему мальчику стало плохо, и он потерял сознание. Привести его в чувство не удалось – ребенок скончался.
Причина смерти выясняется. Областной главк СК РФ начал проверку по факту случившегося.