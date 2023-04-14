В России

19 минут назад

Роскомнадзор активизировал борьбу с серыми SIM-картами

41
#SIM-карты #номера #телефоны

Мобильные операторы начали массово рассылать push-уведомления и СМС абонентам с просьбой подтвердить свои персональные данные.

Крупные российские операторы просят абонентов актуализировать персональные данные под угрозой ограничения услуг связи, - пишет "Ъ". Такая активность связана с грядущими в мае проверками Роскомнадзора в рамках борьбы с серыми SIM-картами. По оценке операторов, на рынке сейчас до 20 млн активных абонентов с неподтвержденными данными, отключение такого объема SIM-карт может привести к потере до 7 млрд рублей доходов компаний ежемесячно.

В итоге с начала апреля российские мобильные операторы начали массово рассылать push-уведомления и СМС абонентам с просьбой подтвердить свои персональные в салоне связи или в личном кабинете приложения "Госуслуги".

Как пояснили в Роскомнадзоре, с 2018 года в ходе проводимых совместно с МВД мероприятий изъято более 423 тысяч "серых" сим-карт, 152 тысяч из которых — в прошлом году.

Проблемы со связью возникнут у абонентов, которые подключают телефоны на чужие лица, однако никаких крупных убытков в ближайший месяц операторы не понесут, - заявили эксперты.

По их словам, для того чтобы абонентская база операторов снизилась, должно пройти не менее шести месяцев, за это время отключенные от связи клиенты выяснят причину проблемы и исправят ее, продолжив оплачивать услуги связи, а кто-то избавится от лишних неиспользуемых симок.
41
#SIM-карты #номера #телефоны

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Минфин предлагает разрешить российским экспортерам получать авансы наличной валютой
#экономика #экспорт #валюта
Минфин предлагает разрешить российским экспортерам получать авансы наличной валютой

55 минут назад

В России
«Ъ» сообщает о подорожании крупной бытовой техники в РФ на 8-10%
#бытовая техника #цены #курс
«Ъ» сообщает о подорожании крупной бытовой техники в РФ на 8-10%

сегодня, 09:59

В России
#Telegram
В Сети появился новый способ кражи аккаунтов Telegram

вчера, 18:17

В России
Россияне за год пытались незаконно вывезти более 1 млрд рублей

вчера, 18:16

В России
Принятие закона о цифровом рубле ожидается в мае
#цифровой рубль #экономика
1
Принятие закона о цифровом рубле ожидается в мае

вчера, 16:11

В России
Госдума приняла закон об усилении ответственности за приобщение детей к курению табака и вейпов
#табак #курение #вейпы
Госдума приняла закон об усилении ответственности за приобщение детей к курению табака и вейпов

вчера, 15:33

В России