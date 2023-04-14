19 минут назад
Роскомнадзор активизировал борьбу с серыми SIM-картами
Мобильные операторы начали массово рассылать push-уведомления и СМС абонентам с просьбой подтвердить свои персональные данные.
В итоге с начала апреля российские мобильные операторы начали массово рассылать push-уведомления и СМС абонентам с просьбой подтвердить свои персональные в салоне связи или в личном кабинете приложения "Госуслуги".
Как пояснили в Роскомнадзоре, с 2018 года в ходе проводимых совместно с МВД мероприятий изъято более 423 тысяч "серых" сим-карт, 152 тысяч из которых — в прошлом году.
Проблемы со связью возникнут у абонентов, которые подключают телефоны на чужие лица, однако никаких крупных убытков в ближайший месяц операторы не понесут, - заявили эксперты.
По их словам, для того чтобы абонентская база операторов снизилась, должно пройти не менее шести месяцев, за это время отключенные от связи клиенты выяснят причину проблемы и исправят ее, продолжив оплачивать услуги связи, а кто-то избавится от лишних неиспользуемых симок.