В России
сегодня, 10:38
Минфин предлагает разрешить российским экспортерам получать авансы наличной валютой
Министерство финансов России планирует дать российским экспортерам возможность получать авансы наличной валютой.
Министерство финансов России предложило скорректировать правила расчета наличными между резидентами и нерезидентами, установленными в конце прошлого года. Ведомство считает, что стоит уточнить формулировку текущего закона и разрешить российским экспортерам получать наличную валюту по контрактам, предусматривающим передачу товаров и оказание услуг, - говорится в проекте поправок, опубликованном на портале проектов нормативно-правовых актов.
Отмечается, что данная мера позволит российским поставщикам получать авансы наличными в рублях и иностранных валютах и зачислять их на счета в российских банках в выбранной валюте. Действующие правила предполагают, что резиденты могут получать наличную валюту или рубли от иностранных компаний без ограничений по сумме за уже переданные товары и выполненные услуги. Импортеры могут получать наличные при возврате аванса за товары, которые не получилось завезти в Россию. Наличными также разрешается возврат займа нерезиденту выдавшему его резиденту.
Поправки разработаны Минфином "инициативно по предложениям Банка России", - отмечается в документе. Уточняется, что внесение поправок позволит российским экспортерам избежать риска неполучения оплаты за товары из-за потенциальной блокировки электронной валюты из-за санкций.
В настоящее время резиденты вправе получать от нерезидентов наличную иностранную валюту или рубли (без ограничения по сумме) по контрактам за переданные нерезидентам товары и выполненные для них работы. Также импортеры могут получать наличные в качестве возврата авансового платежа, уплаченного ими за рубеж за товары, которые не удалось ввезти в РФ. Помимо этого, резиденты вправе получать наличными возврат займов, выданных нерезидентам, - передает РБК.
Отмечается, что данная мера позволит российским поставщикам получать авансы наличными в рублях и иностранных валютах и зачислять их на счета в российских банках в выбранной валюте. Действующие правила предполагают, что резиденты могут получать наличную валюту или рубли от иностранных компаний без ограничений по сумме за уже переданные товары и выполненные услуги. Импортеры могут получать наличные при возврате аванса за товары, которые не получилось завезти в Россию. Наличными также разрешается возврат займа нерезиденту выдавшему его резиденту.
Поправки разработаны Минфином "инициативно по предложениям Банка России", - отмечается в документе. Уточняется, что внесение поправок позволит российским экспортерам избежать риска неполучения оплаты за товары из-за потенциальной блокировки электронной валюты из-за санкций.
В настоящее время резиденты вправе получать от нерезидентов наличную иностранную валюту или рубли (без ограничения по сумме) по контрактам за переданные нерезидентам товары и выполненные для них работы. Также импортеры могут получать наличные в качестве возврата авансового платежа, уплаченного ими за рубеж за товары, которые не удалось ввезти в РФ. Помимо этого, резиденты вправе получать наличными возврат займов, выданных нерезидентам, - передает РБК.