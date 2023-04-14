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Минфин предлагает разрешить российским экспортерам получать авансы наличной валютой

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#экономика #экспорт #валюта

Министерство финансов России планирует дать российским экспортерам возможность получать авансы наличной валютой.

Министерство финансов России предложило скорректировать правила расчета наличными между резидентами и нерезидентами, установленными в конце прошлого года. Ведомство считает, что стоит уточнить формулировку текущего закона и разрешить российским экспортерам получать наличную валюту по контрактам, предусматривающим передачу товаров и оказание услуг, - говорится в проекте поправок, опубликованном на портале проектов нормативно-правовых актов.

Отмечается, что данная мера позволит российским поставщикам получать авансы наличными в рублях и иностранных валютах и зачислять их на счета в российских банках в выбранной валюте. Действующие правила предполагают, что резиденты могут получать наличную валюту или рубли от иностранных компаний без ограничений по сумме за уже переданные товары и выполненные услуги. Импортеры могут получать наличные при возврате аванса за товары, которые не получилось завезти в Россию. Наличными также разрешается возврат займа нерезиденту выдавшему его резиденту.

Поправки разработаны Минфином "инициативно по предложениям Банка России", - отмечается в документе. Уточняется, что внесение поправок позволит российским экспортерам избежать риска неполучения оплаты за товары из-за потенциальной блокировки электронной валюты из-за санкций.

В настоящее время резиденты вправе получать от нерезидентов наличную иностранную валюту или рубли (без ограничения по сумме) по контрактам за переданные нерезидентам товары и выполненные для них работы. Также импортеры могут получать наличные в качестве возврата авансового платежа, уплаченного ими за рубеж за товары, которые не удалось ввезти в РФ. Помимо этого, резиденты вправе получать наличными возврат займов, выданных нерезидентам, - передает РБК.
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#экономика #экспорт #валюта

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