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«Ъ» сообщает о подорожании крупной бытовой техники в РФ на 8-10%

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#бытовая техника #цены #курс #валюта

Цены на крупную бытовую технику в России поднялись в среднем на восемь-десять процентов.

Отпускные цены на крупную бытовую технику в РФ растут в среднем на 8–10% на фоне ослабления рубля, - сообщают дистрибуторы и ритейлеры. Речь идет как о товарах, ввозящихся через параллельный импорт, так и об официальных поставках, например из Китая. Участники рынка уточняют, что в отдельных категориях, например среди популярных моделей телевизоров Samsung и LG, на подорожание влияет и дефицит товара. Эксперты добавляют, что способность крупных компаний создать достаточные запасы на складах помогает сдержать рост цен, - пишет "Ъ".

В апреле ряд продавцов получили уведомления от поставщиков, что отпускные цены для магазинов на климатическое оборудование китайской Hisense подорожает на 4-7%. Входящий в группу Hisense словенский бренд Gorenje заявил, что поднимает цены минимум на 5%. Продукция Midea, Toshiba и Comfee вырастет в цене в среднем на 5%.

Эксперты полагают, что цены поднимают из-за ослабления рубля, и дорожать будет как официально ввозимая техника, так их закупаемая путем параллельного импорта. Вместе с ними подорожает и российская техника, в зависимости от уровня локализации. Курсовые колебания — единственный фактор, который влияет на рынок, логистических и регуляторных изменений не было, - считают в ГК "F+ tech-Марвел".


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#бытовая техника #цены #курс #валюта

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