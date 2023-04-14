В России
сегодня, 09:59
«Ъ» сообщает о подорожании крупной бытовой техники в РФ на 8-10%
Цены на крупную бытовую технику в России поднялись в среднем на восемь-десять процентов.
Отпускные цены на крупную бытовую технику в РФ растут в среднем на 8–10% на фоне ослабления рубля, - сообщают дистрибуторы и ритейлеры. Речь идет как о товарах, ввозящихся через параллельный импорт, так и об официальных поставках, например из Китая. Участники рынка уточняют, что в отдельных категориях, например среди популярных моделей телевизоров Samsung и LG, на подорожание влияет и дефицит товара. Эксперты добавляют, что способность крупных компаний создать достаточные запасы на складах помогает сдержать рост цен, - пишет "Ъ".
В апреле ряд продавцов получили уведомления от поставщиков, что отпускные цены для магазинов на климатическое оборудование китайской Hisense подорожает на 4-7%. Входящий в группу Hisense словенский бренд Gorenje заявил, что поднимает цены минимум на 5%. Продукция Midea, Toshiba и Comfee вырастет в цене в среднем на 5%.
Эксперты полагают, что цены поднимают из-за ослабления рубля, и дорожать будет как официально ввозимая техника, так их закупаемая путем параллельного импорта. Вместе с ними подорожает и российская техника, в зависимости от уровня локализации. Курсовые колебания — единственный фактор, который влияет на рынок, логистических и регуляторных изменений не было, - считают в ГК "F+ tech-Марвел".
В апреле ряд продавцов получили уведомления от поставщиков, что отпускные цены для магазинов на климатическое оборудование китайской Hisense подорожает на 4-7%. Входящий в группу Hisense словенский бренд Gorenje заявил, что поднимает цены минимум на 5%. Продукция Midea, Toshiba и Comfee вырастет в цене в среднем на 5%.
Эксперты полагают, что цены поднимают из-за ослабления рубля, и дорожать будет как официально ввозимая техника, так их закупаемая путем параллельного импорта. Вместе с ними подорожает и российская техника, в зависимости от уровня локализации. Курсовые колебания — единственный фактор, который влияет на рынок, логистических и регуляторных изменений не было, - считают в ГК "F+ tech-Марвел".