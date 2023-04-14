Происшествия

10 минут назад

Две козы и собака стали жертвами пожара на улице Елецкой

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#пожар #МЧС
Две козы и собака стали жертвами пожара на улице Елецкой

Также за минувшие сутки более 15 раз горела сухая трава. 

Днем 13 апреля в Ельце на одноименной улице произошел серьезный пожар — горел жилой дом и надворная постройка, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

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Жертвами пожара стали две козы и собака. Огнем уничтожена кровля жилого дома, сарай и одна тонна сена, также повреждена внутренняя отделка и имущество дома на площади 50 квадратных метров. При этом пожарные отстояли от огня еще два жилых дома и одну надворную постройку.

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В тот же день сгорела надворная постройка в деревне Лесные Локотцы Становлянского района. А в селе Ленинские Пады Липецкого района сгорела кровля гаража, объединенного с хозпристройкой. Вечером в СНТ «Дружба» Данкова сгорел нежилой дом. 

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Ночью 14 апреля по улице Кирова в Чаплыгине сгорела надворная постройка. В селе Чечеры Добровского района сгорел чердак и повреждена внутренняя отделка жилого дома на площади 10 квадратных метров.

Также за минувшие сутки более 15 раз горела сухая трава. Так, в поселке Хавенка Чаплыгинского района площадь возгорания составила один гектар.
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#пожар #МЧС

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