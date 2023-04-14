Две козы и собака стали жертвами пожара на улице Елецкой

Также за минувшие сутки более 15 раз горела сухая трава.



Днем 13 апреля в Ельце на одноименной улице произошел серьезный пожар — горел жилой дом и надворная постройка, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.Жертвами пожара стали две козы и собака. Огнем уничтожена кровля жилого дома, сарай и одна тонна сена, также повреждена внутренняя отделка и имущество дома на площади 50 квадратных метров. При этом пожарные отстояли от огня еще два жилых дома и одну надворную постройку.В тот же день сгорела надворная постройка в деревне Лесные Локотцы Становлянского района. А в селе Ленинские Пады Липецкого района сгорела кровля гаража, объединенного с хозпристройкой. Вечером в СНТ «Дружба» Данкова сгорел нежилой дом.Ночью 14 апреля по улице Кирова в Чаплыгине сгорела надворная постройка. В селе Чечеры Добровского района сгорел чердак и повреждена внутренняя отделка жилого дома на площади 10 квадратных метров.Также за минувшие сутки более 15 раз горела сухая трава. Так, в поселке Хавенка Чаплыгинского района площадь возгорания составила один гектар.