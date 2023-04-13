В России

20 минут назад

В Сети появился новый способ кражи аккаунтов Telegram

49
#Telegram
В Интернете появилась новая схема воровства аккаунтов Telegram, сообщили Известиям» в «Лаборатории Касперского». Мошенники предлагают авторизоваться в боте, позволяющем искать интимные фотографии, а также получить доступ к «Telegram для взрослых» — таким образом они заманивают людей на фишинговые страницы.

«Обнаруженная легенда — классический пример фишинга. Злоумышленники используют ее, чтобы побудить человека перейти по ссылке на мошеннический ресурс и выманить учетные данные от аккаунтов в Telegram», — рассказала контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Ольга Свистунова.

По ее словам, число фишинговых атак на пользователей из РФ в Telegram выросло еще в конце 2022 года. Тенденция сохраняется: в январе в «Лаборатории Касперского» предотвратили 151 тыс. попыток перехода российских пользователей на ресурсы, мимикрирующие под мессенджер.

«В последние полгода мы фиксируем значительное увеличение интереса злоумышленников к аккаунтам в Telegram. Чаще всего для кражи используют фишинговые сайты. И если фейковые страницы авторизации в мессенджере всегда похожи, то вот легенда, используемая для привлечения жертвы, периодически меняется», — рассказал эксперт центра аналитики внешних цифровых рисков Solar AURA компании «РТК-Солар» Александр Вураско.
Вариантов мошенничества достаточно много, и каждый из них найдет свою аудиторию. Где-то сработает схема с поиском интимных фото или «онлайн-детективом» (ботом, который якобы собирает на пользователя весь компромат, который оказался в сети), сообщил Александр Вураско.

49
#Telegram

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