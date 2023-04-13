В России

20 минут назад

Россияне за год пытались незаконно вывезти более 1 млрд рублей

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За год действия валютных ограничений россияне попытались незаконно вывезти более 1 млрд рублей, выяснили «Известия». Всего с марта 2022-го по март этого года выявлено более 12 тыс. нарушений при ввозе и вывозе гражданами денег через границу, рассказали «Известиям» в ФТС.

По итогам выявленных нарушений таможенными органами возбуждено 12,1 тыс. дел об административных правонарушениях. Львиная доля приходится на попытки вывоза средств из России — 10,2 тыс., что на 69% больше, чем годом ранее. При этом более половины из таких дел (5,9 тыс.) относятся к нарушению временного запрета на «экспорт» с территории РФ иностранной валюты суммой свыше $10 тыс., уточнили в таможенной службе. Оставшиеся дела касаются ввоза денег в страну — 1,9 тыс., это число сократилось за год почти на 54%.

На увеличение количества дел, возбужденных по фактам незаконного вывоза наличных денежных средств, повлиял ряд факторов, пояснили в службе. А именно — невозможность осуществления переводов через банки и использования российских карт в некоторых странах в связи с принятыми ими мерами недружественного характера, уточнили там.

По данным ФТС, чаще всего фиксируется незаконный провоз российских рублей, долларов и евро. Наиболее популярными направлениями стали Турция, ОАЭ, Азербайджан, Узбекистан и Израиль. Нелегальный ввоз кэша в РФ зачастую осуществляется из первых трех стран и Таджикистана.

Также с начала марта 2022-го по март этого года таможенные органы возбудили 102 уголовных дела за незаконное перемещение налички в рамках ст. 200.1 УК РФ («Контрабанда наличных денежных средств»). Годом ранее было начато 95 дел.

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