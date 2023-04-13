В России
20 минут назад
Россияне за год пытались незаконно вывезти более 1 млрд рублей
За год действия валютных ограничений россияне попытались незаконно вывезти более 1 млрд рублей, выяснили «Известия». Всего с марта 2022-го по март этого года выявлено более 12 тыс. нарушений при ввозе и вывозе гражданами денег через границу, рассказали «Известиям» в ФТС.
По итогам выявленных нарушений таможенными органами возбуждено 12,1 тыс. дел об административных правонарушениях. Львиная доля приходится на попытки вывоза средств из России — 10,2 тыс., что на 69% больше, чем годом ранее. При этом более половины из таких дел (5,9 тыс.) относятся к нарушению временного запрета на «экспорт» с территории РФ иностранной валюты суммой свыше $10 тыс., уточнили в таможенной службе. Оставшиеся дела касаются ввоза денег в страну — 1,9 тыс., это число сократилось за год почти на 54%.
На увеличение количества дел, возбужденных по фактам незаконного вывоза наличных денежных средств, повлиял ряд факторов, пояснили в службе. А именно — невозможность осуществления переводов через банки и использования российских карт в некоторых странах в связи с принятыми ими мерами недружественного характера, уточнили там.
По данным ФТС, чаще всего фиксируется незаконный провоз российских рублей, долларов и евро. Наиболее популярными направлениями стали Турция, ОАЭ, Азербайджан, Узбекистан и Израиль. Нелегальный ввоз кэша в РФ зачастую осуществляется из первых трех стран и Таджикистана.
Также с начала марта 2022-го по март этого года таможенные органы возбудили 102 уголовных дела за незаконное перемещение налички в рамках ст. 200.1 УК РФ («Контрабанда наличных денежных средств»). Годом ранее было начато 95 дел.
По итогам выявленных нарушений таможенными органами возбуждено 12,1 тыс. дел об административных правонарушениях. Львиная доля приходится на попытки вывоза средств из России — 10,2 тыс., что на 69% больше, чем годом ранее. При этом более половины из таких дел (5,9 тыс.) относятся к нарушению временного запрета на «экспорт» с территории РФ иностранной валюты суммой свыше $10 тыс., уточнили в таможенной службе. Оставшиеся дела касаются ввоза денег в страну — 1,9 тыс., это число сократилось за год почти на 54%.
На увеличение количества дел, возбужденных по фактам незаконного вывоза наличных денежных средств, повлиял ряд факторов, пояснили в службе. А именно — невозможность осуществления переводов через банки и использования российских карт в некоторых странах в связи с принятыми ими мерами недружественного характера, уточнили там.
По данным ФТС, чаще всего фиксируется незаконный провоз российских рублей, долларов и евро. Наиболее популярными направлениями стали Турция, ОАЭ, Азербайджан, Узбекистан и Израиль. Нелегальный ввоз кэша в РФ зачастую осуществляется из первых трех стран и Таджикистана.
Также с начала марта 2022-го по март этого года таможенные органы возбудили 102 уголовных дела за незаконное перемещение налички в рамках ст. 200.1 УК РФ («Контрабанда наличных денежных средств»). Годом ранее было начато 95 дел.