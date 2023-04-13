Общество

30 минут назад

Автобусы к кладбищам в праздник Пасхи будут ездить до 15 часов

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#Пасха #общественный транспорт
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Автобусы к кладбищам в праздник Пасхи будут ездить до 15 часов
В Пасхальное воскресенье, 16 апреля, для доставки липчан к основным городским кладбищам будут организованы дополнительные рейсы. Их будут обслуживать 14 автобусов, которые оснастят специальными указателями:

- к Косыревскому кладбищу общественный транспорт поедет от остановки «Технический университет».

- до городского кладбища в районе поселка ЛТЗ пассажиры смогут добраться как обычно от остановки «Площадь Клименкова».

- до городского кладбища в селе Казинка  автобусы пойдут от остановоки пункта «Поселок Дачный», до кладбища в поселке Новоселкино - от остановки «Автостанция Сокол».

Доставка пассажиров к городским кладбищам и обратно будет организована до 15:00, сообщает пресс-служба администрации Липецка.
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#Пасха #общественный транспорт
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