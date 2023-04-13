Автобусы к кладбищам в праздник Пасхи будут ездить до 15 часов

В Пасхальное воскресенье, 16 апреля, для доставки липчан к основным городским кладбищам будут организованы дополнительные рейсы. Их будут обслуживать 14 автобусов, которые оснастят специальными указателями:



- к Косыревскому кладбищу общественный транспорт поедет от остановки «Технический университет».



- до городского кладбища в районе поселка ЛТЗ пассажиры смогут добраться как обычно от остановки «Площадь Клименкова».



- до городского кладбища в селе Казинка автобусы пойдут от остановоки пункта «Поселок Дачный», до кладбища в поселке Новоселкино - от остановки «Автостанция Сокол».



Доставка пассажиров к городским кладбищам и обратно будет организована до 15:00, сообщает пресс-служба администрации Липецка.

