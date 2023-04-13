В Липецкую область приходит похолодание

Завтра продолжаться дожди, температура воздуха опустится до +12 градусов.

14 апреля к Липецкой области приблизится южный циклон, центр которого будет перемещаться через северную часть Каспийского моря на восток, ночью ожидаются небольшие дожди. В последующие двое суток погода ожидается без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят: 14 апреля — 7 градусов тепла, что в пределах нормы, 15 и 16 апреля – 4-6 градусов тепла, что на 2-4 градуса ниже нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 14 апреля в области облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 8-13 м/сек, местами порывы до 17 м/сек. Температура ночью —от +2 до +7 градусов, днем — от +7 до +12 градусов.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ночью на улице — от +3 до +5 градусов, днем — от +9 до +11.



День 14 апреля стал самым теплым в Липецке в 2021 году, тогда в городе было +24. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1941 году – 7 градусов мороза.



