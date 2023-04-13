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Липецкая вечЁрка: малолетние курьеры мошенников, провал у элитного дома и езда с открытым капотом
Сегодня, 13 апреля, полицейские рассказали о подростках — курьерах мошенников, на улице Балмочных в провал упала дорогая иномарка, и полиция изучает видео, на котором водитель едет по городу с открытым капотом.
Подобные истории в Липецке в последнее время не редкость. Курьеров постоянно ловит полиция, но не разу не задержала организаторов аферы. Зато впервые курьерами стали подростки. Подработку они нашли, зарегистрировавшись в закрытой группе социальной сети. Переданные женщиной деньги положили на карту, а потом перевели на счет, указанный куратором. Себе оставили 12 500 рублей.
Родителей подростков привлекли к административной ответственности, а парней поставили на учет, сейчас решается вопрос о помещении школьников в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.
— Интересное кино: подростков-исполнителей нашли сразу, а заказчиков не нашли, — заметил Ход конем.
— Что-то не так с нами, что-то не так с нашими детьми. Они грабят бабушек, бьют группами взрослых прохожих. Мы раньше родителей не видели, но мы их уважали, за их труд, за то что они нас родили. Что сейчас происходит? Кто в детях воспитывает злобу и агрессию, алчность? — спросил комментатор.
На улице Баумана у элитного дома обвалилась часть двора вместе с автомобилем «Тойота Ленд Крузер».
Позже выяснилось, что в общедомовом чате предупреждали о появившейся во дворе трещине, но владелец«Ленд Крузера» не увидел сообщение в месенджере. А когда подошел к машине, было уже поздно. Представитель владельца Юлия Юрова сообщила, что возможно обращение в суд с требованием компенсации.
Стоит добавить, что рядом с домом строительная компания роет котлован под подземную парковку. Происшествием уже заинтересовалась прокуратура — она проверит соблюдение безопасности при проведении земляных работ.
— Главное чтоб за ночь сам дом не упал! Пусть предоставляют временное жилье, — написал Гость.
— Плохо, я об этой трещине не знал, я бы свою машину туда подогнал бы! Чтоб потом отсудить новую машину! И ещё моральный ущерб, мол запланированная важная сделка, а она сорвалась из-за этой трещины и т. д. — позавидовал Алкан лтз.
Полиция изучает видео, на котором водитель «ВАЗа» с астраханскими номерами едет по проспекту Победы с открытым капотом и включенными аварийными сигналами.
И еще про автопроисшествия. Накануне днем на пешеходном переходе через улицу Зои Космодемьянской водитель «ЗАЗ-Шанс» сбил 14-летнюю девочку. Ее госпитализировали в областную детскую больницу.
Вечером того же дня на дороге Усмань-Липецк в районе поста ГИБДД автомобиль «Тойота» насмерть сбил косулю.
Обратите внимание, завтра похолодает. Синоптики прогнозируют до +11 градусов, без существенных осадков. Народная примета, можно сказать: как только отключили отопление, так сразу и похолодало. Одевайтесь потеплее.
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valerafromsplus
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