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54 минуты назад
Принятие закона о цифровом рубле ожидается в мае
Закон о цифровом рубле во втором и третьем чтении депутаты планируют принять в мае.
Депутаты в ближайшее время могут согласовывать поправки к законопроектам о цифровом рубле, а после их принятия тестирование реальных операций, которое не началось в апреле, будет запущено в мае, - заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
По его словам, поправки к законопроектам о цифровом рубле скоро могут быть согласованы, депутаты надеются на принятие пакета законопроектов о цифровом рубле в апреле. Соответственно, пилот на реальных операциях начнется в мае, - отметил Аксаков.
Начать тестирование реальных платежей с цифровым рублем планировалось с 1 апреля 2023 года, однако пакет законопроектов о цифровом рубле в настоящее время прошел в Госдуме только первое чтение. В регуляторе утверждали, что тестирование начнется только после принятия соответствующей нормативной базы, - передает ТАСС.
Пилот будет проходить на ограниченном количестве операций и с ограниченным количеством клиентов, при участии 13 банков, которые подтвердили техническую готовность.
По его словам, поправки к законопроектам о цифровом рубле скоро могут быть согласованы, депутаты надеются на принятие пакета законопроектов о цифровом рубле в апреле. Соответственно, пилот на реальных операциях начнется в мае, - отметил Аксаков.
Начать тестирование реальных платежей с цифровым рублем планировалось с 1 апреля 2023 года, однако пакет законопроектов о цифровом рубле в настоящее время прошел в Госдуме только первое чтение. В регуляторе утверждали, что тестирование начнется только после принятия соответствующей нормативной базы, - передает ТАСС.
Пилот будет проходить на ограниченном количестве операций и с ограниченным количеством клиентов, при участии 13 банков, которые подтвердили техническую готовность.
Гы