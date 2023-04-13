В России

54 минуты назад

Принятие закона о цифровом рубле ожидается в мае

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#цифровой рубль #экономика

Закон о цифровом рубле во втором и третьем чтении депутаты планируют принять в мае.

Депутаты в ближайшее время могут согласовывать поправки к законопроектам о цифровом рубле, а после их принятия тестирование реальных операций, которое не началось в апреле, будет запущено в мае, - заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, поправки к законопроектам о цифровом рубле скоро могут быть согласованы, депутаты надеются на принятие пакета законопроектов о цифровом рубле в апреле. Соответственно, пилот на реальных операциях начнется в мае, - отметил Аксаков.

Начать тестирование реальных платежей с цифровым рублем планировалось с 1 апреля 2023 года, однако пакет законопроектов о цифровом рубле в настоящее время прошел в Госдуме только первое чтение. В регуляторе утверждали, что тестирование начнется только после принятия соответствующей нормативной базы, - передает ТАСС.

Пилот будет проходить на ограниченном количестве операций и с ограниченным количеством клиентов, при участии 13 банков, которые подтвердили техническую готовность.
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#цифровой рубль #экономика

Комментарии (1)

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Гы

49 минут назад
Надеюсь, аналоговый рупь при этом не уронят? :)
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