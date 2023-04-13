сегодня, 15:33
Госдума приняла закон об усилении ответственности за приобщение детей к курению табака и вейпов
Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, торговцы вейпами не должны зарабатывать на детях: защитить их здоровье неоднократно просили родители и учителя.
Штраф за привлечение несовершеннолетнего к курению никотинсодержащей продукции, кальянов и т. д. для граждан увеличится до 2–5 тысяч рублей (сейчас 1–2 тысячи), - говорится в документе. Родителей или законных представителей за то же правонарушение оштрафуют на 5–7 тыс. рублей (в настоящее время штраф для них составляет 2–3 тыс. рублей), - говорится на официальном сайте Госдумы.
Кроме того, увеличатся штрафы за продажу несовершеннолетнему такой продукции и соответствующих устройств: для граждан штраф составит 40–60 тыс. рублей (сейчас 20–40 тыс.), для должностных лиц — 150–300 тыс. (сейчас 40–70 тысяч), для юрлиц — 400–600 тысяч (сейчас 150–300 тысяч).
"Защитить здоровье детей нас просили родители и учителя. Важно, что сразу после введения запрета на продажу вейпов несовершеннолетним депутаты, не откладывая, подготовили поправки о повышении ответственности за это правонарушение. Торговцы вейпами не должны зарабатывать на здоровье наших детей", - заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Соответствующие изменения были предложены ко второму чтению законопроекта, который предлагает увеличить штрафы за отпуск лекарств без рецептов: за подобное нарушение фармацевтическим работникам и должностным лицам будет грозить штраф в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей или дисквалификация на срок от шести месяцев до года. Для предпринимателей без образования юридического лица штраф составит от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, для юрлиц — от 150 тысяч до 200 тысяч рублей.