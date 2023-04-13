Прихожане Михайло-Архангельского храма получили от депутата областного Совета Ольги Митрохиной 300 куличей

Депутат Липецкого областного Совета Ольга Митрохина поздравила верующих с предстоящим праздником Пасхи и передала прихожанам Михайло-Архангельского храма 300 пасхальных куличей.





Великий Четверг вместе с прихожанами Михайло-Архангельского храма Ольга Митрохина встречает уже несколько лет подряд.— Отец Геннадий в своем обращении к прихожанам сказал очень правильные слова: «Мне кажется, чтобы понять православие, христианство - нужно обязательно вот эту неделю пережить каждому человеку, который крещен. Потому что именно через переживание того, что происходит в эту неделю, человек может перемениться, он может измениться. Он может понять глубину и высоту жертвы Христа, который пришел спасти человечество». Я благодарна прихожанам храма и священству за возможность участия в общих празднествах, — сказала Ольга Митрохина.Прихожанам храма депутат передала 300 пасхальных куличей — символов самого торжественного и светлого христианского праздника.— Надеюсь, что вместе с пасхальным куличом к пожилым и одиноким людям в дом придет радость, — сказала Ольга Митрохина.Общение с жителями своего избирательного округа для Ольги Митрохиной – дело привычное. Уже несколько лет жители округа вместе празднуют Новый год и отмечают Масленицу, вместе проводят День Семьи, Любви и Верности и собирают ребят в школу, поздравляют мам и учителей. Ольга Митрохина — частый гость и в местных организации ветеранов и инвалидов, и на родительских собраниях в школах, и на спортивных площадках.