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16 минут назад

Прихожане Михайло-Архангельского храма получили от депутата областного Совета Ольги Митрохиной 300 куличей

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#Пасха #Ольга Митрохина
Прихожане Михайло-Архангельского храма получили от депутата областного Совета Ольги Митрохиной 300 куличей

Депутат Липецкого областного Совета Ольга Митрохина поздравила верующих с предстоящим праздником Пасхи и передала прихожанам Михайло-Архангельского храма 300 пасхальных куличей. 

Великий Четверг вместе с прихожанами Михайло-Архангельского храма Ольга Митрохина  встречает уже несколько лет подряд.

— Отец Геннадий в своем обращении к прихожанам сказал очень правильные слова:  «Мне кажется, чтобы понять православие, христианство - нужно обязательно вот эту неделю пережить каждому человеку, который крещен. Потому что именно через переживание того, что происходит в эту неделю, человек может перемениться, он может измениться. Он может понять глубину и высоту жертвы Христа, который пришел спасти человечество». Я  благодарна прихожанам храма и священству  за возможность участия в общих празднествах, — сказала Ольга Митрохина.

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Прихожанам храма депутат передала 300 пасхальных куличей — символов самого торжественного и светлого христианского праздника.

— Надеюсь, что вместе с пасхальным куличом к пожилым и одиноким людям в дом придет радость, — сказала Ольга Митрохина. 

по тексту_РСПП_куличи.jpeg

Общение с жителями своего избирательного округа  для Ольги Митрохиной – дело привычное.  Уже несколько лет жители округа вместе празднуют Новый год и отмечают Масленицу, вместе проводят День Семьи, Любви и Верности и собирают ребят в школу, поздравляют мам и учителей.    Ольга Митрохина — частый гость и в местных организации ветеранов и инвалидов, и на родительских собраниях в школах, и на спортивных площадках.  

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#Пасха #Ольга Митрохина

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