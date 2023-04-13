Происшествия

50 минут назад

Владельцев автомобилей предупреждали о трещине, но они не заметили сообщение

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#провал #земляные работы

Пока не ясно, как извлекать «Тойоту Ленд Крузер» из провала.

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В чате дома №16 по улице Балмочных сообщение о трещине, появившейся на замощенной площадке, было размещено еще в 11:00. Владельцев припаркованных у дома автомобилей предупреждали о надвигающейся беде, но они сообщение не заметили. Об этом GOROD48 рассказали жильцы дома.

По словам представителя владельца автомобиля «Тойта Ленд Крузер»  Юлии Юровой, возможно обращение в суд с требованием компенсации.

Ответчиком по такому иску может стать строительная компания, которая роет по соседству с домом котлован под подземную парковку.

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Напомним, днем 13 апреля обвалилась часть двора дома №16., примыкающая к котловану. Кусок двора просел вместе с припаркованным «Ленд Крузером»  

Тем временем происшествием заинтересовалась прокуратура. 

— По факту публикации GOROD48 дано поручение прокуратуре Правобережного района Липецка совместно с департаментом архитектуры и градостроительства  Липецка проверить соблюдение безопасности при проведении земляных работ, — сообщили нам в пресс-службе областной прокуратуры.

8 1631
#провал #земляные работы

Комментарии (8)

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Лиза 1

14 минут назад
А если вслед за машиной и дом завалится? Наверное, как в детстве в песочнице куличики лепили, так теперь и строят.
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Сергей

27 минут назад
Житель Сокола, зришь в корень.
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Сергей

28 минут назад
Жильё бизнесс класса, бери..... НЕ ХОЧУ. И ВЕДЬ СЕЙЧАС ПРАКТИЧЕСКИ ТАК ВЕЗДЕ. БЕДА....
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артурчик

31 минуту назад
А там будет канатная дорога? жильцы будут в гости ходить в окна можно смотреть кто чем занимается. Интересно а можно так строит дама близко друг к друга.
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Житель Сокола

31 минуту назад
Прокуратура как всегда "заинтересовалась", был бы какой нибудь старенький жигуленок, голову бы себе не ломали.
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гость

34 минуты назад
Главное чтоб за ночь сам дом не упал! Пусть предоставляют временное жилье
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иван

36 минут назад
хахаха чуваку повезло, взыщет больше чем платил за тлк
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Алкан лтз

39 минут назад
Плохо я об этой трещене не знал я бы свою машину туда подогнал бы! Чтоб потом отсудить новую машину! И ещё моральный ущерб мол запланированная важная сделка а она сорвалась из за этой трещины и т.д.
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