Происшествия
50 минут назад
Владельцев автомобилей предупреждали о трещине, но они не заметили сообщение
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Пока не ясно, как извлекать «Тойоту Ленд Крузер» из провала.
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В чате дома №16 по улице Балмочных сообщение о трещине, появившейся на замощенной площадке, было размещено еще в 11:00. Владельцев припаркованных у дома автомобилей предупреждали о надвигающейся беде, но они сообщение не заметили. Об этом GOROD48 рассказали жильцы дома.
По словам представителя владельца автомобиля «Тойта Ленд Крузер» Юлии Юровой, возможно обращение в суд с требованием компенсации.
Ответчиком по такому иску может стать строительная компания, которая роет по соседству с домом котлован под подземную парковку.
Напомним, днем 13 апреля обвалилась часть двора дома №16., примыкающая к котловану. Кусок двора просел вместе с припаркованным «Ленд Крузером»
Тем временем происшествием заинтересовалась прокуратура.
— По факту публикации GOROD48 дано поручение прокуратуре Правобережного района Липецка совместно с департаментом архитектуры и градостроительства Липецка проверить соблюдение безопасности при проведении земляных работ, — сообщили нам в пресс-службе областной прокуратуры.
По словам представителя владельца автомобиля «Тойта Ленд Крузер» Юлии Юровой, возможно обращение в суд с требованием компенсации.
Ответчиком по такому иску может стать строительная компания, которая роет по соседству с домом котлован под подземную парковку.
Напомним, днем 13 апреля обвалилась часть двора дома №16., примыкающая к котловану. Кусок двора просел вместе с припаркованным «Ленд Крузером»
Тем временем происшествием заинтересовалась прокуратура.
— По факту публикации GOROD48 дано поручение прокуратуре Правобережного района Липецка совместно с департаментом архитектуры и градостроительства Липецка проверить соблюдение безопасности при проведении земляных работ, — сообщили нам в пресс-службе областной прокуратуры.
8 1631
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