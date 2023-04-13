44 минуты назад
«Известия»: власти РФ одобрили идею расширения возможностей списания долгов
Соответствующую инициативу разработало Минэкономразвития, которую одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. После рассмотрения на заседании правительства проект должен поступить в Госдуму.
Правкомиссия одобрила разработанный Минэкономразвития законопроект на этой неделе. Документ могут внести в Госдуму и принять в течение весенней сессии, отметили газете в министерстве. Проектом предусматривается увеличение максимальной суммы долгов, которые могут списать, с 500 тысяч до 1 млн рублей. Помимо этого, право обратиться за списанием получат пенсионеры и женщины в декрете - в действующей версии закона они не могут этого сделать, так как имеют постоянный доход в виде соцвыплат.
"Законопроект направлен на расширение доступности внесудебной процедуры банкротства граждан", - говорится в пояснительной записке к документу.
В январе замглавы Минэкономразвития РФ Илья Торосов сообщал, что ведомство прорабатывает законопроект о снижении нижнего порога суммы долга с 50 до 25 тысяч рублей и увеличении верхнего до 1 млн рублей. Планировалось, что законопроект будет внесен в Госдуму в ближайшие полгода, - передает ТАСС.