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В Петербурге подросток устроил стрельбу в школе
В Санкт-Петербурге подросток открыл стрельбу в школе 13 апреля. Отмечается, что подросток выстрелил сначала на улице перед зданием, а затем в самой школе. Сообщается, что есть пострадавшие с ранениями лёгкой степени тяжести. На месте работают сотрудники Следственного комитета, полиции и медики.
По данным издания, подросток сначала стрелял на улице, а затем внутри помещения. Известно, что есть пострадавшие с ранениями легкой степени. Подросток уже задержан. На месте работают сотрудники Следственного комитета, полиции и медики.
Сам подросток, по предварительной информации, заявляет, что выстрелил ради шутки.
Обстоятельства ЧП уточняются.