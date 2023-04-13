В Петербурге подросток устроил стрельбу в школе

В Санкт-Петербурге подросток открыл стрельбу в школе 13 апреля. Отмечается, что подросток выстрелил сначала на улице перед зданием, а затем в самой школе. Сообщается, что есть пострадавшие с ранениями лёгкой степени тяжести. На месте работают сотрудники Следственного комитета, полиции и медики.





По данным издания, подросток сначала стрелял на улице, а затем внутри помещения. Известно, что есть пострадавшие с ранениями легкой степени. Подросток уже задержан. На месте работают сотрудники Следственного комитета, полиции и медики.



Сам подросток, по предварительной информации, заявляет, что выстрелил ради шутки.



Обстоятельства ЧП уточняются. В одной из школ Петербурга в Калининском районе подросток открыл стрельбу. 16-летний ученик пронес в учебное заведение пневматический пистолет, - пишет "Фонтанка" По данным издания, подросток сначала стрелял на улице, а затем внутри помещения. Известно, что есть пострадавшие с ранениями легкой степени. Подросток уже задержан. На месте работают сотрудники Следственного комитета, полиции и медики.Сам подросток, по предварительной информации, заявляет, что выстрелил ради шутки.Обстоятельства ЧП уточняются.