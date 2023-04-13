Липецких перевозчиков с начала года уже оштрафовали на 490 тысяч рублей

За весь прошлый год автотранспортные предприятия были оштрафованы всего на 809 485 рублей.

Сумму штрафов, наложенных на перевозчиков, не выполняющих своих обязательств по муниципальным контрактам, сегодня озвучил в Липецком горсовете председатель департамента транспорта мэрии Евгений Чекрыжов: 809 485 рублей в прошлом году и 490 тысяч рублей — в этом.



— В прошлом году мы составили на нарушителей 219 актов, в этом — уже 60. В прошлом году по результатам рейдов совместно с ОГИБДД мы составили на перевозчиков 27 протоколов об административных нарушениях, в этом — 7 протоколов, — сообщил Евгений Чекрыжов.



Начальник «транспортного цеха» городской администрации рассказал о том, что сотрудники департамента совместно с представителями перевозчиков и общественниками регулярно проводят выездные мероприятия, осматривая автобусы прямо на маршрутах. В 2022 году было проведено 12 таких проверок, в этом году — уже 10. Пять автотранспортных предприятий получили от мэрии требования об устранение выявленных замечаний.