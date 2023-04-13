Общество

сегодня, 14:00

Липецких перевозчиков с начала года уже оштрафовали на 490 тысяч рублей

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#перевозчики #транспорт
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Липецких перевозчиков с начала года уже оштрафовали на 490 тысяч рублей

За весь прошлый год автотранспортные предприятия были оштрафованы всего на 809 485 рублей.

Сумму штрафов, наложенных на перевозчиков, не выполняющих своих обязательств по муниципальным контрактам, сегодня озвучил в Липецком горсовете председатель департамента транспорта мэрии Евгений Чекрыжов: 809 485 рублей в прошлом году и 490 тысяч рублей — в этом.

— В прошлом году мы составили на нарушителей 219 актов, в этом — уже 60. В прошлом году по результатам рейдов совместно с ОГИБДД мы составили на перевозчиков 27 протоколов об административных нарушениях, в этом — 7 протоколов, — сообщил Евгений Чекрыжов.

Начальник «транспортного цеха» городской администрации рассказал о том, что сотрудники департамента совместно с представителями перевозчиков и общественниками регулярно проводят выездные мероприятия, осматривая автобусы прямо на маршрутах. В 2022 году было проведено 12 таких проверок, в этом году — уже 10. Пять автотранспортных предприятий получили от мэрии требования об устранение выявленных замечаний.
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#перевозчики #транспорт
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Комментарии (2)

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1

сегодня, 14:35
Гос.дума давно говорила про бесполезность штрафов. Сделайте объединённый резервный автопарк быстрого реагирования со скоростными маршрутками малой вместимости. Поставьте их на дежурство в разных частях города, и в случае невыхода на линию любого городского рейса, предусмотренного графиком, маршрутка быстро его заместит, чем обеспечит главное - бесперебойность перевозок.
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Серый

сегодня, 14:22
Вот и деньги на садоводческие маршруты, ежегодно.
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