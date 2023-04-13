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56 минут назад

«Всё как в тумане, дышать невозможно»

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#ремонт #дорога
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Лебедянцы оказались недовольны ремонтом дороги.

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В редакцию GOROD48 обратились жители улицы Елецкой в Лебедяни. На улице ремонтируется дорога, накануне её отсыпали щебнем, и окрестные дворы покрылись слоем белой пыли.

«Дышать нечем, а у нас живут и астматики, весь двор перед Пасхой в толстом слое пыли, а сегодня вообще начали ездить по тротуарам. Мы звонили даже в полицию — но никто нас не слышит, ведь можно предпринять какие-то меры, не знаем, водой полить», — пожаловались в редакцию лебедянцы.

Как сообщил в своём Telegram-канале глава Лебедянского района Роман Ченцов, уже до конца этой недели ямочный ремонт улицы Елецкой завершится.

«На проезжей части идёт ремонт дорожного полотна. Улица Елецкая – ворота нашего города. Однако, состояние этой транспортной артерии справедливо вызывало у лебедянцев много негодования. Сейчас начали ямочный ремонт этой улицы. Завершится он в ближайшие несколько дней, и уже в выходные жители города смогут с комфортом по ней проехаться», — написал Роман Ченцов.

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При этом ямочный ремонт – временная мера. Уже готов проект на комплексную реконструкцию этого участка, который включает в себя не только полную замену асфальта, но и устройство тротуаров. Администрация Лебедянского района готовит заявку в управление дорог и транспорта на субсидию для реконструкции в следующем году.

«А на региональном участке дороги, который начинается с улицы Елецкой, работы продлятся несколько месяцев. Дорожникам предстоит заменить асфальт вплоть до деревни Катениха (около 15 километров)», — добавляет Роман Ченцов.

Фото - t.me/roman_chentsov
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#ремонт #дорога
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