31 минуту назад
Напугавшие жителей Калужской области звуки взрывов объяснили переходом самолетов на сверхзвук
Сообщения о звуках, похожих на взрыв, поступали из центра Калуги, разных микрорайонов города, а также Бебелево, Тарусы, Балабаново и других населенных пунктов. Однако отмечается, что поводов для беспокойства нет.
"Громкие хлопки, которые были слышны в Калуге и ближайших районах, вызваны переходом самолётами сверхзвукового барьера. Росавиация подтвердила данную информацию. Поводов для беспокойства нет", - говорится в сообщении администрации Калужской области.
В главном управлении МЧС по региону сообщили, что сообщений о происшествиях, которые могли стать причиной взрывов, не поступало.
Сообщения о звуках, похожих на взрыв, ранее поступали из центра Калуги, разных микрорайонов города, а также Бебелево, Тарусы, Балабаново и других населенных пунктов.
Такая ситуация наблюдается в Калужской области не в первый раз. Сверхзвуковые самолеты пролетали над регионом и ранее.