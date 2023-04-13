Напугавшие жителей Калужской области звуки взрывов объяснили переходом самолетов на сверхзвук

Сообщения о звуках, похожих на взрыв, поступали из центра Калуги, разных микрорайонов города, а также Бебелево, Тарусы, Балабаново и других населенных пунктов. Однако отмечается, что поводов для беспокойства нет.





"Громкие хлопки, которые были слышны в Калуге и ближайших районах, вызваны переходом самолётами сверхзвукового барьера. Росавиация подтвердила данную информацию. Поводов для беспокойства нет", - говорится в



В главном управлении МЧС по региону сообщили, что сообщений о происшествиях, которые могли стать причиной взрывов, не поступало.



Сообщения о звуках, похожих на взрыв, ранее поступали из центра Калуги, разных микрорайонов города, а также Бебелево, Тарусы, Балабаново и других населенных пунктов.



Такая ситуация наблюдается в Калужской области не в первый раз. Сверхзвуковые самолеты пролетали над регионом и ранее. Напугавшие жителей Калужской области звуки взрывов связаны с переходом самолетом сверхзвукового барьера, - сообщило правительство региона."Громкие хлопки, которые были слышны в Калуге и ближайших районах, вызваны переходом самолётами сверхзвукового барьера. Росавиация подтвердила данную информацию. Поводов для беспокойства нет", - говорится в сообщении администрации Калужской области В главном управлении МЧС по региону сообщили, что сообщений о происшествиях, которые могли стать причиной взрывов, не поступало.Сообщения о звуках, похожих на взрыв, ранее поступали из центра Калуги, разных микрорайонов города, а также Бебелево, Тарусы, Балабаново и других населенных пунктов.Такая ситуация наблюдается в Калужской области не в первый раз. Сверхзвуковые самолеты пролетали над регионом и ранее.