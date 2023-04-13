сегодня, 12:50
ФНС опубликовала перечень из 449 автомобилей, подпадающих под налог на роскошь
Федеральная налоговая служба опубликовала перечень автомобилей, подпадающих под налог на роскошь. Под "налог на роскошь" подпадают в том числе бренды Audi, Aston Martin, BMW, Bentley, Ferrari, Jaguar, Lamborghini, Land Rover, Mercedes Benz, Porsche, Rolls-Royce, Lexus, Cadillac, Aurus.
При этом для расчета налога и его авансовых платежей применяется коэффициент 3 в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 10 до 15 млн рублей включительно, с года выпуска которых прошло не более 10 лет, а также в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 15 миллионов рублей, выпущенных не более 20 лет назад, - говорится в сообщения ведомства.
Порядок расчета указанной средней стоимости легковых автомобилей определен приказом Минпромторга России. Перечень легковых автомобилей средней стоимостью от 10 млн рублей, подлежащий применению в 2023 году, размещён на его официальном сайте. В него включены 449 марки (модели, версии) автомобилей (в прошлом году было 345).
Среди них — 275 моделей стоимостью от 10 до 15 миллионов рублей, выпущенных не более десяти лет назад, и 174 модели дороже 15 миллионов, чей возраст не превышает 20 лет. В список попали такие бренды, как Audi, Aston Martin, BMW, Bentley, Ferrari, Jaguar, Jeep, Lamborghini, Land Rover, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Rolls-Royce.
Как и в прошлом году, в перечне значится только один российский бренд — Aurus. Но если раньше он был представлен только одной моделью Senat, то теперь к ней добавились еще четыре: Limousine, Senat Armored, Senat Long и Senat Long Armored, - передает РИА Новости.
Помимо этого, под налог подпадают теперь пять моделей корейского бренда Genesis, пять — японского Lexus и две — американского Cadillac.
В ведомстве напомнили, что транспортный налог для этих машин исчисляется с учетом повышающего коэффициента — в тройном размере. Осенью следующего года их владельцы получат соответствующие налоговые уведомления за 2023 год.
В конце этого года автовладельцам предстоит заплатить налог за прошлый год.
Отмечается, что организации – владельцы автомобилей, указанных в Перечне, в течение 2023 года самостоятельно рассчитывают и уплачивают авансовые платежи по налогу с учетом коэффициента 3 в срок не позднее 28 числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом. При этом не позднее 25 числа месяца, в котором установлен срок уплаты авансовых платежей, необходимо представить в налоговый орган уведомление по форме и формату, утверждённым приказом ФНС России.