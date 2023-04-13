В Липецке пропала 35-летняя женщина с татуировкой в виде саламандры

Липчанка пропала 4 апреля.

УМВД России по Липецкой области сообщило о том, что в Липецке разыскивается 35-летняя Елена Меринова, которая 4 апреля около 13:50 ушла из дома по проспекту Победы и с тех пор ее местоположение неизвестно.Приметы женщины: на вид 20-25 лет, рост 156-157 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темные средней длины, на левой ключице татуировка в виде саламандры, на левой руке на пальцах татуировки в виде бесконечности и букв «L,C», на макушке — шрам.Была одета в черные джинсы, бежевую водолазку, черные высокие ботинки, короткую куртку из искусственной крокодиловой кожи.«Если вам известно о местонахождении женщины — обращайтесь по телефонам: 02, 102 (с мобильного) или 112», — обращаются к липчанам полицейские.