Происшествия

15 минут назад

В Липецке пропала 35-летняя женщина с татуировкой в виде саламандры

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#пропавшие без вести
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В Липецке пропала 35-летняя женщина с татуировкой в виде саламандры

Липчанка пропала 4 апреля.

УМВД России по Липецкой области сообщило о том, что в Липецке разыскивается 35-летняя Елена Меринова, которая 4 апреля около 13:50 ушла из дома по проспекту Победы и с тех пор ее местоположение неизвестно.

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Приметы женщины: на вид 20-25 лет, рост 156-157 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темные средней длины, на левой ключице татуировка в виде саламандры, на левой руке на пальцах татуировки в виде бесконечности и букв «L,C», на макушке — шрам.

Была одета в черные джинсы, бежевую водолазку, черные высокие ботинки, короткую куртку из искусственной крокодиловой кожи.

«Если вам известно о местонахождении женщины — обращайтесь по телефонам: 02, 102 (с мобильного) или 112», — обращаются к липчанам полицейские. 

Фото - vk.com/umvd48

450
#пропавшие без вести
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