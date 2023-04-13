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31 минуту назад

Казанский стрелок получил пожизненное наказание за массовое убийство

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#казанский стрелок #стрельба #школа

В Казани завершился судебный процесс по делу о нападении на гимназию №175 и гибели семи учеников и двух педагогов. Верховный суд Татарстана отправил в пожизненное заключение Ильназа Галявиева, признавшего вину в массовом убийстве, изготовлении и применении взрывчатки и взрывного устройства, а также умышленном повреждении имущества гимназии.

Суд приговорил расстрелявшего учеников и преподавателей казанской гимназии №175 Ильназа Галявиева к пожизненному заключению, - сообщили в пресс-службе СК РФ.

Суд назначил Галявиеву наказание в виде пожизненного лишения свободы.

"По совокупности преступлений путем частичного сложения <…> окончательно назначить Галявиеву наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима со штрафом в размере 200 тысяч рублей", — заявил судья.

Иски потерпевших суд удовлетворил частично.

Пожизненного срока для Галявиева требовал прокурор Татарстана Илдус Нафиков. По его предложению, первые пять лет тот должен был бы провести в тюрьме, остальные — в колонии особого режима. Сам подсудимый просил не отправлять его в тюрьму и обещал возместить потерпевшим все иски, - передает РИА Новости.

Галявиев был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 223.1, ч. 1 ст. 222.1, ч. 2 ст. 167 УК РФ (убийство и покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенные общеопасным способом; изготовление и хранение взрывчатых веществ и взрывного устройства; умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества).

Установлено, что Галявиев, вооружившись многозарядным охотничьим ружьем, а также изготовленным им ранее взрывным устройством, 11 мая 2021 года совершил нападение на учителей и учащихся МБОУ "Гимназия № 175" в городе Казани. В результате произведенных им выстрелов и подрыва взрывного устройства погибло 9 человек, из них 7 детей. Всего потерпевшими признано более 600 лиц, среди которых есть малолетние.
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#казанский стрелок #стрельба #школа

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