46-летняя ельчанка перевела мошенникам 579 700 рублей

Через разные банкоматы женщина сделала четыре перевода.

11 апреля две ельчанки стали жертвами мошенников.



Как сообщает администрация Ельца со ссылкой на штаб ОМВД России по городу Ельцу, 46-летней женщине на сотовый телефон позвонил «сотрудником банка» и сообщил, что на её имя оформлен кредит.



Чтобы спасти деньги, женщине посоветовали перевести их на «безопасный счет» по QR-коду, который ей пришлют в мобильном приложении. Используя такие QR-коды, женщина через разные банкоматы сделала четыре перевода и отправила мошенникам 579 700 рублей. ОМВД России по городу Ельцу возбуждено уголовное дело по части 3 стать 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере».



А 44-летняя ельчанка перевела на «безопасный счет» мошенников 76 тысяч рублей – возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину».