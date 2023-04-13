Происшествия

сегодня, 11:02

46-летняя ельчанка перевела мошенникам 579 700 рублей

432
#мошенничество
46-летняя ельчанка перевела мошенникам 579 700 рублей

Через разные банкоматы женщина сделала четыре перевода.

11 апреля две ельчанки стали жертвами мошенников.

Как сообщает администрация Ельца со ссылкой на штаб ОМВД России по городу Ельцу, 46-летней женщине на сотовый телефон позвонил «сотрудником банка» и сообщил, что на её имя оформлен кредит.

Чтобы спасти деньги, женщине посоветовали перевести их на «безопасный счет» по QR-коду, который ей пришлют в мобильном приложении. Используя такие QR-коды, женщина через разные банкоматы сделала четыре перевода и отправила мошенникам 579 700 рублей. ОМВД России по городу Ельцу возбуждено уголовное дело по части 3 стать 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере».

А 44-летняя ельчанка перевела на «безопасный счет» мошенников 76 тысяч рублей – возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину».
432
#мошенничество

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Липецке пропала 35-летняя женщина с татуировкой в виде саламандры
#пропавшие без вести
В Липецке пропала 35-летняя женщина с татуировкой в виде саламандры

10 минут назад

Происшествия
В Липецке косуля угодила под колёса «Тойоты»
#ДТП #животные
2
В Липецке косуля угодила под колёса «Тойоты»

сегодня, 11:25

Происшествия
14-летняя девочка попала под автомобиль на улице Зои Космодемьянской
#авария #ДТП
3
14-летняя девочка попала под автомобиль на улице Зои Космодемьянской

сегодня, 10:34

Происшествия
В Липецке начал суд над предполагаемым «химиком» нарколаборатории
#наркотики
В Липецке начал суд над предполагаемым «химиком» нарколаборатории

сегодня, 10:06

Происшествия
В Измалковском районе горел локомотив
#МЧС #пожар
В Измалковском районе горел локомотив

сегодня, 09:50

Происшествия
Семиклассники приехали на самокате за деньгами к обманутой мошенниками старушке
#мошенничество
24
Семиклассники приехали на самокате за деньгами к обманутой мошенниками старушке

сегодня, 08:47

Происшествия