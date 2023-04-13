Происшествия
сегодня, 11:02
46-летняя ельчанка перевела мошенникам 579 700 рублей
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Через разные банкоматы женщина сделала четыре перевода.
11 апреля две ельчанки стали жертвами мошенников.
Как сообщает администрация Ельца со ссылкой на штаб ОМВД России по городу Ельцу, 46-летней женщине на сотовый телефон позвонил «сотрудником банка» и сообщил, что на её имя оформлен кредит.
Чтобы спасти деньги, женщине посоветовали перевести их на «безопасный счет» по QR-коду, который ей пришлют в мобильном приложении. Используя такие QR-коды, женщина через разные банкоматы сделала четыре перевода и отправила мошенникам 579 700 рублей. ОМВД России по городу Ельцу возбуждено уголовное дело по части 3 стать 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере».
А 44-летняя ельчанка перевела на «безопасный счет» мошенников 76 тысяч рублей – возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину».
Как сообщает администрация Ельца со ссылкой на штаб ОМВД России по городу Ельцу, 46-летней женщине на сотовый телефон позвонил «сотрудником банка» и сообщил, что на её имя оформлен кредит.
Чтобы спасти деньги, женщине посоветовали перевести их на «безопасный счет» по QR-коду, который ей пришлют в мобильном приложении. Используя такие QR-коды, женщина через разные банкоматы сделала четыре перевода и отправила мошенникам 579 700 рублей. ОМВД России по городу Ельцу возбуждено уголовное дело по части 3 стать 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере».
А 44-летняя ельчанка перевела на «безопасный счет» мошенников 76 тысяч рублей – возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину».
432