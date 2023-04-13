14-летняя девочка попала под автомобиль на улице Зои Космодемьянской

За сутки на дорогах Липецкой области, по данным ГИБДД, пострадали пять человек.





12 апреля в 15:00 на пешеходном переходе через улицу Зои Космодемьянской в Липецке 35-летний водитель «ЗАЗ - Шанс» сбил 14-летнюю девочку. Подростка госпитализировали в областную детскую больницу.На Универсальные проезде столкнулись автомобиль «Рено – Логан» и мотоцикл «Балтмоторс». В аварии получил травмы 36-летний мотоциклист.В Добровском районе на дороге Липецк-Чаплыгин опрокинулся автомобиль «Хендай Соната». 28-летняя женщина-женщина водитель госпитализирована.В Липецком районе на подъездной дороге к трассе «Дон» столкнулись автомобиль «Лада» 71-летнего водителя и «ГАЗель» 42-летнего водителя. В аварии пострадала пассажирка Лады.На дороге обход Липецка в столкновении «Мерседеса» и грузовика «Даф» пострадал 36-летний водитель легкового автомобиля. Он госпитализирован.Вчера автоинспекторы зарегистрировали еще 17 столкновений автомобилей. Эти аварии обошлись без пострадавших.