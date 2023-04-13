Происшествия

сегодня, 10:34

14-летняя девочка попала под автомобиль на улице Зои Космодемьянской

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#авария #ДТП

За сутки на дорогах Липецкой области, по данным ГИБДД,  пострадали пять человек. 

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12 апреля в 15:00 на пешеходном переходе через улицу Зои Космодемьянской в Липецке  35-летний водитель «ЗАЗ - Шанс» сбил 14-летнюю девочку. Подростка госпитализировали в областную детскую больницу. 

На Универсальные проезде столкнулись автомобиль «Рено – Логан» и мотоцикл «Балтмоторс». В аварии получил травмы 36-летний мотоциклист.

В Добровском районе на дороге Липецк-Чаплыгин опрокинулся автомобиль  «Хендай Соната». 28-летняя женщина-женщина водитель госпитализирована.

В Липецком районе на подъездной дороге к трассе «Дон» столкнулись автомобиль «Лада»  71-летнего водителя и «ГАЗель» 42-летнего водителя. В аварии пострадала пассажирка Лады.
 
На дороге обход Липецка в столкновении «Мерседеса» и грузовика «Даф» пострадал 36-летний водитель легкового автомобиля. Он госпитализирован.

Lipeckiy_rayon_Pady(2).jpg

Вчера автоинспекторы зарегистрировали еще 17 столкновений автомобилей. Эти аварии обошлись без пострадавших.

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#авария #ДТП

Комментарии (3)

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Елена

9 минут назад
По улице Зои Космодемьянской всегда транспорт несется на бешенной скорости. Что им пешеходные переходы. Поставить необходимо светофоры или установите небольшое возвышение ("лежачий полицейский").... Проблема решиться сразу....
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Витек

15 минут назад
В Дубровском районе женщина-женщина. Город48, рассмешили.
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гость

19 минут назад
Водители несутся по Зое, только успеваешь отскочить. Надо на пешеходниках ставить светофоры. Видно, что девочка сидит по среди дороге, значит водитель думал проскочит
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