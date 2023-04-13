Здоровье

29 минут назад

В Липецк доставили санавиацией пострадавшего при пожаре в Лев-Толстовском районе мужчину

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#пожар #ожоги #санавиация
В Липецк доставили санавиацией пострадавшего при пожаре в Лев-Толстовском районе мужчину

У пострадавшего — ожоги 17% тела и серьёзная термоингаляционная травма.

Сегодня санавиация доставила в областной ожоговый центр 59-летнего мужчину, пострадавшего 11 апреля при пожаре в Лев-Тостовском районе.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Липецкой области, 11 апреля около девяти вечера в селе Домачи Лев-Толстовского района на улице Тельмана сгорел кирпичный дом площадью 30 квадратных метров, при пожаре пострадал 59-летний мужчина.

Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, у пострадавшего — ожоги 17% тела и серьёзная термоингаляционная травма.
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#пожар #ожоги #санавиация

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