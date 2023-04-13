В Липецк доставили санавиацией пострадавшего при пожаре в Лев-Толстовском районе мужчину

У пострадавшего — ожоги 17% тела и серьёзная термоингаляционная травма.

Сегодня санавиация доставила в областной ожоговый центр 59-летнего мужчину, пострадавшего 11 апреля при пожаре в Лев-Тостовском районе.



По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Липецкой области, 11 апреля около девяти вечера в селе Домачи Лев-Толстовского района на улице Тельмана сгорел кирпичный дом площадью 30 квадратных метров, при пожаре пострадал 59-летний мужчина.



Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, у пострадавшего — ожоги 17% тела и серьёзная термоингаляционная травма.