В России
19 минут назад
Швейцарские банки предупреждают клиентов из РФ о возможном закрытии их счетов
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Некоторые банки Швейцарии начали следить за движением денежных средств на счетах российских клиентов.
Банки Швейцарии начали предупреждать клиентов из России о закрытии их счетов, если они платят налоги в российский бюджет. Швейцария столкнулась с давлением США и стран G7 из-за небольшого объема замороженных российских активов, - передает РБК.
Швейцарские банки начали следить за перечислениями своих клиентов из России, и если они платят налоги в российский бюджет, то ряд банков анонсировали закрытие их счетов, - сообщили изданию два адвоката из Швейцарии, работающие с российскими клиентами, а также источник в банковском секторе этой страны.
Уточняется, что ситуация началась около месяца назад с клиентами UBS и Сredit Suisse, - пояснил управляющий партнер Швейцарского юридического бюро LEOLEX Роман Кудинов.
"В наше юридическое бюро обратились около десяти человек, которым пока неофициально звонили сотрудники банков с предупреждением, что если они не перестанут являться владельцами расположенных в России компаний и оплачивающих налоги, то банку придется закрыть их счет, но официальных действий после этого еще не последовало. Действия банков пока носят выборочный, а не массовый характер", - подчеркнул Кудинов. По его словам, банки объясняют это решение тем, что такие клиенты платят налоги государству, которое дестабилизирует ситуацию на Украине.
Еще один швейцарский адвокат сообщил, что его клиенты уже столкнулись с блокировкой счетов из-за уплаты налогов в российский бюджет. Письма с таким предупреждением некоторым своим клиентам мог отправить банк UBS, - заявил источник в банковском секторе Швейцарии.
Кудинов полагает что банки, скорее, вынуждены прибегать к таким шагам из-за давления на них швейцарских властей, парламентских партий и Государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO), которые вновь начали говорить об ужесточении контроля за исполнением санкций против РФ. "Данные действия наше бюро расценивает как незаконные и планирует обжаловать их, как только наши клиенты получат официальные письменные уведомления", — отметил он.
Швейцарские банки начали следить за перечислениями своих клиентов из России, и если они платят налоги в российский бюджет, то ряд банков анонсировали закрытие их счетов, - сообщили изданию два адвоката из Швейцарии, работающие с российскими клиентами, а также источник в банковском секторе этой страны.
Уточняется, что ситуация началась около месяца назад с клиентами UBS и Сredit Suisse, - пояснил управляющий партнер Швейцарского юридического бюро LEOLEX Роман Кудинов.
"В наше юридическое бюро обратились около десяти человек, которым пока неофициально звонили сотрудники банков с предупреждением, что если они не перестанут являться владельцами расположенных в России компаний и оплачивающих налоги, то банку придется закрыть их счет, но официальных действий после этого еще не последовало. Действия банков пока носят выборочный, а не массовый характер", - подчеркнул Кудинов. По его словам, банки объясняют это решение тем, что такие клиенты платят налоги государству, которое дестабилизирует ситуацию на Украине.
Еще один швейцарский адвокат сообщил, что его клиенты уже столкнулись с блокировкой счетов из-за уплаты налогов в российский бюджет. Письма с таким предупреждением некоторым своим клиентам мог отправить банк UBS, - заявил источник в банковском секторе Швейцарии.
Кудинов полагает что банки, скорее, вынуждены прибегать к таким шагам из-за давления на них швейцарских властей, парламентских партий и Государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO), которые вновь начали говорить об ужесточении контроля за исполнением санкций против РФ. "Данные действия наше бюро расценивает как незаконные и планирует обжаловать их, как только наши клиенты получат официальные письменные уведомления", — отметил он.
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