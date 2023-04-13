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Госдума вернула инициатору закон об исключении смертной казни из УК РФ
Государственная Дума вернула инициатору законопроект об исключении смертной казни из Уголовного кодекса (УК) России.
Совет Госдумы накануне принял решение вернуть авторам законопроект об исключении смертной казни из Уголовного кодекса (УК) РФ. До сих пор высшая мера значится как один из видов наказания в УК, но не применяется в России из-за действующего моратория, существование которого подкрепляется решениями Конституционного суда 1999 и 2009 гг. Законопроект, о котором идет речь, предлагал вовсе исключить из УК словосочетание "смертная казнь". Среди авторов инициативы, внесенной еще в 2001 году – депутаты Госдумы III созыва из фракции СПС, в том числе Борис Немцов, который был застрелен 27 февраля 2015 года в центре Москвы, а также идеолог реформ 1990-х годов Егор Гайдар, скончавшийся в 2009 году, а также Сергей Ковалев, Борис Надеждин, Ирина Хакамада и другие, - пишет "Lenta.ru".
В 2001 году документ было предложено принять в первом чтении. В 2004 и 2012 годах на рассмотрение документа назначался ответственный комитет, а в 2014 году свою подпись под инициативой отозвала сенатор Елена Мизулина, которая на тот момент являлась депутатом. В 2016 и 2021 годах также назначался ответственный комитет.
10 апреля 2023 года законопроект предложили вернуть авторам, а 12 апреля Совет Госдумы принял это решение.
Смертная казнь не выносится и не исполняется в России с 16 апреля 1997 года. Последним казненным преступником являлся Сергей Головкин, который признан судом виновным в 40 эпизодах насилия в отношении детей. Его казнили 2 августа 1996 года.
В последние месяцы Госдума активизировала работу по избавлению от "зависших" законопроектов, которые долгие годы лежат в комитетах без движения. Спикер Госдумы Вячеслав Володин на совете 27 февраля поднял вопрос об эффективности работы думских комитетов, в частности, о "зависших законопроектах", - пишут "Ведомости".
В 2001 году документ было предложено принять в первом чтении. В 2004 и 2012 годах на рассмотрение документа назначался ответственный комитет, а в 2014 году свою подпись под инициативой отозвала сенатор Елена Мизулина, которая на тот момент являлась депутатом. В 2016 и 2021 годах также назначался ответственный комитет.
10 апреля 2023 года законопроект предложили вернуть авторам, а 12 апреля Совет Госдумы принял это решение.
Смертная казнь не выносится и не исполняется в России с 16 апреля 1997 года. Последним казненным преступником являлся Сергей Головкин, который признан судом виновным в 40 эпизодах насилия в отношении детей. Его казнили 2 августа 1996 года.
В последние месяцы Госдума активизировала работу по избавлению от "зависших" законопроектов, которые долгие годы лежат в комитетах без движения. Спикер Госдумы Вячеслав Володин на совете 27 февраля поднял вопрос об эффективности работы думских комитетов, в частности, о "зависших законопроектах", - пишут "Ведомости".