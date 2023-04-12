Липчанин Дмитрий Коровин получил 15 лет колонии за убийство своей подруги – модели Гретты Ведлер

Пресненский суд Москвы поставил точку в деле убийства липецкой модели Гретты Ведлер.

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Суд Пресненского района Москвы вынес приговор по уголовному делу 24-летнего липчанина Дмитрия Коровина. Он осужден по трем статьям УК РФ – «Убийство», «Кража в значительном размере» и «Мошенничество в крупном размере» на 15 лет строгого режима.



Напомним, весной прошлого года в гараже жителей села Сошки Грязинского района был обнаружен чемодан с расчлененным трупом девушки. Оказалось, что найдено тело пропавшей в Москве зимой 2021 года модели Гретты Ведлер. Следствие пришло к выводу, что девушку, бывшую жительницу Липецка, убил ее бойфренд Дмитрий Коровин. Он во всем сознался, и заявил, что убил Гретту из ревности. Дмитрий и Гретта дружили со школы, учились вместе в одном классе липецкой гимназии. Потом Гретта уехала в Москву, стала моделью. Пара часто скандалила. А Гретта, словно предчувствуя развязку, написала в соцсетях, что если с ней случится «что-то», то следует подозревать Дмитрия.



По данным следствия, Дмитрий задушил Гретту в гостиничном номере, труп расчленил, вымыл номер, а чемодан с телом отвез к родственникам в Сошки. Затем от имени Гретты долго вел ее страницы в соцсетях, и однажды написал, что она уехала за границу. Полицейские же, отслеживая телефон, выяснили, что он двигался в сторону Сошек. Там и нашли останки девушки.



Кроме убийства, Дмитрия обвинили в краже телефона Гретты и мошенничестве: выяснилось, что он оформил на имя Ведлер кредит в 743 тысячи рублей, а ранее снял с ее банковской карты крупную сумму. С учетом кредита Коровин завладел полутора миллионами рублей.



Фото и видео пресс-службы прокуратуры Москвы

