17 апреля на улице Металлургов ограничат движение

На улице начнется ремонт путепровода.

17 апреля на улице Металлургов начнется ремонт путепровода. Как сообщает городской департамент дорожного хозяйства и благоустройства, с началом ремонта движение по улице в направлении к району Тракторный будет осуществляться по одному ряду. На встречной полосе изменений не будет. После завершения работ на одной стороне, подрядчик начнёт ремонт противоположной. Тогда для движения оставят по одной полосе в каждом направлении.



