Общество

сегодня, 18:10

17 апреля на улице Металлургов ограничат движение

418
#дорожное движение
1
17 апреля на улице Металлургов ограничат движение

На улице начнется ремонт путепровода.

17 апреля на улице Металлургов начнется ремонт путепровода. Как сообщает городской департамент дорожного хозяйства и благоустройства, с началом ремонта движение по улице в направлении к району Тракторный будет осуществляться по одному ряду. На встречной полосе изменений не будет. После завершения работ на одной стороне, подрядчик начнёт ремонт противоположной. Тогда для движения оставят по одной полосе в каждом направлении.

418
#дорожное движение
1

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В поле под Задонском сгорел трактор
#пожар
В поле под Задонском сгорел трактор

3 минуты назад

Общество
В районах Левого берега и Тракторного отключат холодную воду
#отключения
В районах Левого берега и Тракторного отключат холодную воду

сегодня, 17:53

Общество
У отца двоих детей арестовали «Audi A6» и тогда он заплатил алименты
#дети #алименты
У отца двоих детей арестовали «Audi A6» и тогда он заплатил алименты

сегодня, 16:05

Общество
Пробка на Студеновской рассосалась
#Сокольский мост #пробка
3
Пробка на Студеновской рассосалась

сегодня, 16:03

Общество
В «Квадре» заявляют о желании восстановить благоустройство на местах раскопок к 1 мая
#благоустройство #раскопки
6
В «Квадре» заявляют о желании восстановить благоустройство на местах раскопок к 1 мая

сегодня, 15:58

Общество
В липецкой школе разгорается скандал: на глазах матери издевались на близняшками-семиклассницами
#дети #школа #буллинг
56
В липецкой школе разгорается скандал: на глазах матери издевались на близняшками-семиклассницами

сегодня, 15:48

Общество