Сегодня в Липецке: четыре спектакля за 2 часа, мастер-гитарист и в каком возрасте проще найти работу

Сегодня к услугам липчан – концерты, театр и несколько кинопремьер.

Дожди возвращаются

Сегодня в Липецке по-прежнему тепло – 16-18 градусов. Правда, сухой погоды уже не обещают. Днём возможны небольшие дожди.







Крупные отключения воды

Из-за ремонтных работ с 10:00 до 17:00 будет перекрыта подача холодной воды жителям так называемых «новых» микрорайонов на улицах Белана, 15, 17; Бунина, 1 , 4, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24; Катукова, 1, 2, 4; Меркулова, 1, 2, 3, 7, 11, 14, 19; Стаханова, 45, 47, 49, 51, 53, 55; Теперика, 1, 2, 3, 7, 11, 14, 19; в переулке Учебном, 1, 2, 4.

В эти же часы ограничат водоснабжение в районе Новолипецка на улицах Гришина, 6, 10, 12, 13, 17, 19, 23, 25; Дундича, 29, 29а; М. Расковой, 4, 6; Суворова, 26, 28; Талалихина, 9; Фадеева, 5, 9, вл.9, 11;







А с 10:00 до 20:00 временные неудобства ждут потребителей на улицах 8 Марта, 17, 17/2; Волгоградской, 8а, вл. 17а, вл.17к.1; Гагарина, 115/4; Крайней, 4, 6, 7, 7а, 7б, 9; Ленинградской, 18, 18к.1, 18к2, 18к.3, 18к.4, 18к.5; Папина, 6 (женская консультация); площади Победы, 8; улицах Советской, 86; Студенческой, 6, 9, 12, 14а, а также в частном секторе улиц Бехтерева, Б. Хмельницкого, Волгоградской, Воронежской, Гвардейской, Дачной, Декабристов, Доватора, Достоевского, Красина, Крылова, Песчаной, Профсоюзной, Седова.

Отключения света

С 09:00 до 13:00 исчезнет напряжение на Универсальном проезде, 6, 8, 9, 10, а с 14:00 до 17:00 на улице Первомайской, 58 и Советской.







Почти весь день с 09:00 до 17:00 проживут в потёмках потребители на улицах Баумана; Береговой; Булавина; Желябова, 2; в переулке Кулибина, 10; на улицах Курчатова; Ленина, 7а. 11, 11/2, 11а; Молодёжной; 18а, 34а; Огородной; Прудной; Садовой, 547; Сокольской, 583; Родниковой; Ситовской, 394; Скороходова, 19, а также в селе Сселки, садоводческих товариществах «Металлург 2», «Речное», «Сокол-3».

Пробки

С каждой минутой утром дорожная остановка становится всё напряжённее. Отдельные участки города на электронных картах уже покраснели, что говорит о трудностях движения. Советуем перед выездом изучить «Яндекс-пробки» или аналогичные приложения, чтобы выбрать наиболее подходящий маршрут. Пара минут на знакомство с картами сможет сэкономить вам уйму времени в пути.

Испанские мотивы на гитаре (12+)

В концертном зале «Унион» (ул. К. Маркса, 2) сегодня в 19:00 состоится концерт гитарист Артема Дервоеда «Замки Испании».

Артема Дервоеда можно назвать чемпионом по количеству наград на российских и международных конкурсах – у него их 34 (!), в том числе из США, Испании, Португалии, Германии, Греции, Бельгии, Франции, Италии, Израиля.… С 2011 года Артём Дервоед преподает в Российской академии музыки имени Гнесиных.

Репертуар артиста включает сочинения для гитары соло от эпохи Ренессанса до наших дней и 35 концертов для гитары с оркестром. В программе липецкого концерта — «Фантазия» Ф. Сора, «Замки Испании» Ф. Морено-Торроба; «Заклинание и танец» Х. Родриго; Соната А. Хосе и т.д.



Театральный фестиваль (12+)



Где в Липецке за один вечер можно посмотреть сразу четыре спектакля? В областной универсальной научной библиотеке!

С 13 до 16 апреля в ЛОУНБ (ул. Кузнечная, 2) вас ждут показы в рамках Фестиваля школьных и молодежных театральных коллективов «Авансцена».

На сегодня расписание таково:

18:00 Спектакль «Лев Гурыч Синичкин». Д. Ленский. Театр «Экспромт» (Елец);

19:00 «Истинная правда». Г.Х. Андерсен. Театр «Онегин» (Липецк);

19:20 Этюд «Детская душа». В.Катаев. Театр «Любители словесности» (Липецк);

19:40 Спектакль «Ангел». Театр «Step by step» (Липецк).

Вход на спектакли свободный!

Вкусная лекция (16+)

А ещё в ЛОУНБ сегодня в 12:00 состоится вкусная лекция Марины Мироновой «Земля в цвету».

Марина – гастрономический журналист, телеканалов «Еда» и Food Time, а также автор книги «Земля в цвету» о гастрономическом туризме в Липецко области.

Марина посетила более 60 стран, в каждой находила неожиданные рецепты и блюда. Как в путешествиях найти самую вкуснятину и не упустить шедевры локальной кухни? Что готовят там, у них, и здесь, у нас? Зачем к хорошей еде прилагается хорошая история? Отдельный разговор о гастрономии Липецкой области. Где найти наши, местные фермерские продукты и что можно приготовить по нашим, местным рецептам — об этом Марина тоже расскажет.

«Мужской стриптиз» (18+)

Липецкий драматический театр (пл. Константиновой, 3) сегодня в 18:30 вновь покажет весёлый спектакль «Мужской стриптиз».

Это история про пятерых сталеваров, потерявших работу и поставивших на себе клеймо неудачников: когда-то они были лучшими друзьями, а теперь грызутся друг с другом из-за вакансии в бюро занятости. Но! Реклама мужского стриптиза, попавшаяся на глаза одному из друзей, переворачивает их жизнь. Молодые мужчины хватаются за нелепую затею сделать собственное стрип-шоу.







В Липецке сажают тополя и липы

Весной специалисты «Зеленхоза» уже приступили к озеленению родного города.

Многие липчане уже обратили внимание на новые саженцы вдоль улицы Катукова – от пересечения со Стаханова до Кривенкова. Здесь высадили 56 саженцев пирамидального тополя. Липчан поспешили успокоить – это не тот вид, который выпускает тонны пуха и превращает каждое лето в городе в зиму. Пирамидальные тополя не имеют пуха них узкая высокая крона и стержневая корневая система, которая не повредит проложенные под землей инженерные коммуникации

А в ближайшее время начнутся работы на на улице Гагарина, где появятся 12 лип.

В каком возрасте лучше искать работу

В Липецке проще всего найти работу соискателям в возрасте 27-29 лет. К такому выводу пришли аналитики рекрутингового сервиса SuperJob.

Соискатели разных возрастов по просьбе экспертов оценили сложности трудоустройства по шкале от 0 до 10 баллов. У лидеров вышло 5 баллов. Труднее всего искать работу в предпенсионном возрасте (кто бы сомневался!), который исследователи почему-то определили в 57—59 лет. Здесь трудности оценены в 8,6 балла.







Молодежь 18—20 лет, большинство из которой впервые вышло на рынок труда, оценивает сложности в среднем на 6,1 балла.

Любопытно, что женщины на рынке труда чувствуют себя гораздо увереннее мужчин. Например, в категории 24—26 лет сложности у барышень оценены в 5,6 балла, а у сильного пола – в 6,3.

Кинопремьеры



Четверг – традиционный день кинопремьер. Рекомендуем вам новинки, которые с сегодняшнего дня появятся в липецких кинотеатрах.

«Доктор». Россия, 2023. Драма. Режиссёр Артём Темников (18+)

Ночью в психо-неврологическом отделении для подростков происходит ужасное событие — едва не гибнет один из пациентов. Взрослые предполагают, что виновник ночного происшествия — кто-то из ребят. Есть версия, что подростки по ночам играют в «собачий кайф», игру с удушением. Разобраться во всем и остановить смертельную игру должен Иван Христофоров — талантливый психиатр, который лечит своих юных пациентов не столько таблетками, сколько педагогическими методами. Но, оказывается, что найти виновника — это самое простое. Гораздо сложнее спасти его душу — это и становится главной целью Христофорова. Ради этого он готов пожертвовать всем.

В ролях: Сергей Пускепалис, Игорь Черневич. Анна Бегунова.

«Зверолэнд». Китай, Иран, 2022. Мультфильм. Режиссёр Фарзад Далванд.(6+)

Веселый мультфильм о приключениях хвостатых и рогатых. Мирной жизни Зверолэнда грозит опасность. Хитрая Мэри открывает охоту на пушистых жителей. Конец перемирия хвостатых или начало нового лесного соглашения? Будут разбираться Однорог и Одноног.

Роли дублировали: Марина Ермошкина.

«Чёрный лотос». Болгария. Недерланды, Великобритания, 2023. Триллер, криминал. Режиссёр Тодор Чапканов (18+)

Офицер спецназа Маттео Доннер пытается справиться с чувством вины после гибели лучшего друга в ходе совместного задания. После скитаний по миру он возвращается в Амстердам, где его вовлекают в противостояние городских банд. Доннер должен спасти похищенную дочь своего погибшего товарища.

В ролях: Рико Верховен, Фрэнк Гриппо, Мари Домпнье.

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