Общество

45 минут назад

Липецкая вечЁрка: детские травмы, пробка на мосту и космическая топонимика

1 297
#травмы #пробка #День космонавтики
1
Липецкая вечЁрка: детские травмы, пробка на мосту и космическая топонимика

Сегодня, 12 апреля, в День космонавтики GOROD48 прошел по липецким улицам, связанным с освоением космоса, мы узнали сразу о нескольких историях, в которых пострадали дети, и улица Студеновская остановилась в пробке из-за поломки автомобиля на Сокольском мосту.

С началом весны служба «112» получает все больше вызовов  из-за детских травм на улицах. За неделю набралось сразу полдюжины пострадавших. Дети разбивались на горках, падали с заброшек, парковых инсталляций, самокатов и велосипедов.

В одной из липецких школ разгорается скандал: на глазах матери издевались на ее дочерьми-близняшками. Женщина зашла в школу и увидела, как 14-летних девочек прижали к стене, одну ударили коленом по голени, а потом сдёрнули шапку с головы и убежали. Обидчиц было четверо. Мать утверждает, что издевательства над дочерьми продолжаются уже около года.

Уполномоченный по правам ребенка Юрий Таран решил собрать всех участников конфликта, чтобы разобраться в ситуации.

Юрию Тарану идут с самими разными проблемами. Сейчас детскому омбудсмену приходится разбираться совсем уж в неожиданной истории. Главу семьи мобилизовали. А его жена, оставшаяся одна с двумя детьми, получив большие выплаты за мужа, связалась с дурной компанией, запила, а потом стала наркоманкой. Женщине пытались помочь, но безуспешно.

В конце-концов суд ограничил ее в родительских правах. Трехлетняя девочка и и 11-месячный мальчик, по решению суда должны были жить с отцом, его готовы были демобилизовать, но боец отказался, заявив: «Не могу бросить своих пацанов». Сейчас малыши переданы дедушке и бабушке со стороны отца, они могут стать официальными опекунами детей. Новость задела читателей, они оставили много комментариев — советов, как быть в такой ситуации.

— Не может умница и красавица вдруг за полгода стать алкоголичкой и наркоманкой. Скорее всего, предпосылки к этому были, а деньги помогли быстрее слететь с катушек и показать истинное лицо. Да и у мужика логика хороша — пацанов свои не брошу. Как будто, здоровые мужики там без него не управятся. Друзья и сослуживцы дороже родных детей? Странный выбор. Бедные дети оказались никому не нужны, — написал ООО.

— А может он рассудил, что дети с его ведь родителями остаются, его зарплату будут они получать. А так, как он с маленькими такими будет, и без денег. Декретный отпуск не оформят же ему. Главное, чтоб всё у него хорошо было, а потом вернется и будет растить их, — написал Сложный выбор.

Жительница области Алена Белова предупредила родителей о том, что Грязях, возможно, появился педофил. Мужчина накануне пытался заманить ее дочь конфетой. Полиция начала проверку.


Сегодня днем на Сокольском мосту и улице Студеновской  образовалась огромная пробка из-за поломки автомобиля. Движение по мосту возможно только по двум полосам. Если какой-то автомобиль встанет, то пробиться через затор практически невозможно.

Загрузка плеера


Примерно через час пробка рассосалась.

62 года назад Юрий Гагарин стал первым человеком, оправившимся в космос, и навсегда остался в истории. В Липецке сразу несколько улиц  связан ы с именами покорителей космоса: Гагарина, Космонавтов, Филипченко, Циолковского, Титова, Терешковой. Мы прошли по следам космической эпохи в Липецке













— Именно наш земляк, уроженец деревни Инихово полковник и Герой Советского Союза Осипов, учил летать молодого Гагарина в авиацентре и самым первым нашёл приземлившегося космонавта на колхозном поле. Доставил на аэродром. Впоследствии Юрий Гагарин помог получить своему наставнику квартиру в Москве. Такая вот история. Жаль, что сейчас этим никто не интересуется, — добавил информации Данков.
1 297
#травмы #пробка #День космонавтики
1

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Электорат

39 минут назад
Спокойной ночи нашим сладеньким депутатам!
ответить

Еще в рубрике

17 апреля на улице Металлургов ограничат движение
#дорожное движение
17 апреля на улице Металлургов ограничат движение

сегодня, 18:10

Общество
В районах Левого берега и Тракторного отключат холодную воду
#отключения
В районах Левого берега и Тракторного отключат холодную воду

сегодня, 17:53

Общество
У отца двоих детей арестовали «Audi A6» и тогда он заплатил алименты
#дети #алименты
1
У отца двоих детей арестовали «Audi A6» и тогда он заплатил алименты

сегодня, 16:05

Общество
Пробка на Студеновской рассосалась
#Сокольский мост #пробка
3
Пробка на Студеновской рассосалась

сегодня, 16:03

Общество
В «Квадре» заявляют о желании восстановить благоустройство на местах раскопок к 1 мая
#благоустройство #раскопки
8
В «Квадре» заявляют о желании восстановить благоустройство на местах раскопок к 1 мая

сегодня, 15:58

Общество
В липецкой школе разгорается скандал: на глазах матери издевались на близняшками-семиклассницами
#дети #школа #буллинг
77
В липецкой школе разгорается скандал: на глазах матери издевались на близняшками-семиклассницами

сегодня, 15:48

Общество