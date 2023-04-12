Липецкая вечЁрка: детские травмы, пробка на мосту и космическая топонимика

Сегодня, 12 апреля, в День космонавтики GOROD48 прошел по липецким улицам, связанным с освоением космоса, мы узнали сразу о нескольких историях, в которых пострадали дети, и улица Студеновская остановилась в пробке из-за поломки автомобиля на Сокольском мосту.





В одной из липецких школ разгорается скандал: на глазах матери



Уполномоченный по правам ребенка Юрий Таран решил собрать всех участников конфликта, чтобы разобраться в ситуации.



Юрию Тарану идут с самими разными проблемами. Сейчас детскому омбудсмену приходится разбираться совсем уж в неожиданной истории. Главу семьи мобилизовали. А его жена, оставшаяся одна с двумя детьми, получив большие выплаты за мужа, связалась с дурной компанией, запила, а потом стала наркоманкой. Женщине пытались помочь, но безуспешно.



В конце-концов суд ограничил ее в родительских правах. Трехлетняя девочка и и 11-месячный мальчик, по решению суда должны были жить с отцом, его готовы были демобилизовать, но боец отказался, заявив: «Не могу бросить своих пацанов». Сейчас малыши



— Не может умница и красавица вдруг за полгода стать алкоголичкой и наркоманкой. Скорее всего, предпосылки к этому были, а деньги помогли быстрее слететь с катушек и показать истинное лицо. Да и у мужика логика хороша — пацанов свои не брошу. Как будто, здоровые мужики там без него не управятся. Друзья и сослуживцы дороже родных детей? Странный выбор. Бедные дети оказались никому не нужны, — написал ООО.



— А может он рассудил, что дети с его ведь родителями остаются, его зарплату будут они получать. А так, как он с маленькими такими будет, и без денег. Декретный отпуск не оформят же ему. Главное, чтоб всё у него хорошо было, а потом вернется и будет растить их, — написал Сложный выбор.



Жительница области Алена Белова предупредила родителей о том, что Грязях, возможно,





Сегодня днем на Сокольском мосту и улице Студеновской



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Примерно через час



62 года назад Юрий Гагарин стал первым человеком, оправившимся в космос, и навсегда остался в истории. В Липецке сразу несколько улиц связан



























— Именно наш земляк, уроженец деревни Инихово полковник и Герой Советского Союза Осипов, учил летать молодого Гагарина в авиацентре и самым первым нашёл приземлившегося космонавта на колхозном поле. Доставил на аэродром. Впоследствии Юрий Гагарин помог получить своему наставнику квартиру в Москве. Такая вот история. Жаль, что сейчас этим никто не интересуется, — добавил информации Данков.

С началом весны служба «112» получает все больше вызовов из-за детских травм на улицах . За неделю набралось сразу полдюжины пострадавших. Дети разбивались на горках, падали с заброшек, парковых инсталляций, самокатов и велосипедов.В одной из липецких школ разгорается скандал: на глазах матери издевались на ее дочерьми-близняшками . Женщина зашла в школу и увидела, как 14-летних девочек прижали к стене, одну ударили коленом по голени, а потом сдёрнули шапку с головы и убежали. Обидчиц было четверо. Мать утверждает, что издевательства над дочерьми продолжаются уже около года.Уполномоченный по правам ребенка Юрий Таран решил собрать всех участников конфликта, чтобы разобраться в ситуации.Юрию Тарану идут с самими разными проблемами. Сейчас детскому омбудсмену приходится разбираться совсем уж в неожиданной истории. Главу семьи мобилизовали. А его жена, оставшаяся одна с двумя детьми, получив большие выплаты за мужа, связалась с дурной компанией, запила, а потом стала наркоманкой. Женщине пытались помочь, но безуспешно.В конце-концов суд ограничил ее в родительских правах. Трехлетняя девочка и и 11-месячный мальчик, по решению суда должны были жить с отцом, его готовы были демобилизовать, но боец отказался, заявив: «Не могу бросить своих пацанов». Сейчас малыши переданы дедушке и бабушке со стороны отца, они могут стать официальными опекунами детей. Новость задела читателей, они оставили много комментариев — советов, как быть в такой ситуации.— Не может умница и красавица вдруг за полгода стать алкоголичкой и наркоманкой. Скорее всего, предпосылки к этому были, а деньги помогли быстрее слететь с катушек и показать истинное лицо. Да и у мужика логика хороша — пацанов свои не брошу. Как будто, здоровые мужики там без него не управятся. Друзья и сослуживцы дороже родных детей? Странный выбор. Бедные дети оказались никому не нужны, — написал— А может он рассудил, что дети с его ведь родителями остаются, его зарплату будут они получать. А так, как он с маленькими такими будет, и без денег. Декретный отпуск не оформят же ему. Главное, чтоб всё у него хорошо было, а потом вернется и будет растить их, — написалЖительница области Алена Белова предупредила родителей о том, что Грязях, возможно, появился педофил . Мужчина накануне пытался заманить ее дочь конфетой. Полиция начала проверку.Сегодня днем на Сокольском мосту и улице Студеновской образовалась огромная пробка из-за поломки автомобиля. Движение по мосту возможно только по двум полосам. Если какой-то автомобиль встанет, то пробиться через затор практически невозможно.Примерно через час пробка рассосалась 62 года назад Юрий Гагарин стал первым человеком, оправившимся в космос, и навсегда остался в истории. В Липецке сразу несколько улиц связан ы с именами покорителей космоса: Гагарина, Космонавтов, Филипченко, Циолковского, Титова, Терешковой. Мы прошли по следам космической эпохи в Липецке — Именно наш земляк, уроженец деревни Инихово полковник и Герой Советского Союза Осипов, учил летать молодого Гагарина в авиацентре и самым первым нашёл приземлившегося космонавта на колхозном поле. Доставил на аэродром. Впоследствии Юрий Гагарин помог получить своему наставнику квартиру в Москве. Такая вот история. Жаль, что сейчас этим никто не интересуется, — добавил информации