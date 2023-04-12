Погода в Липецке

49 минут назад

Южный циклон принесет в Липецкую область небольшие дожди

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#дожди
Южный циклон принесет в Липецкую область небольшие дожди

13 и 14 апреля к Липецкой области будет приближаться южный циклон, центр которого будет перемещаться через северную часть Каспийского моря на восток, местами ожидаются небольшие дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят: 13 и 14 апреля – 9-12 градусов тепла, что на 2-5 градуса выше нормы, 15 апреля – 5 градусов тепла, что на 2 градуса ниже нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13 апреля в области облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем местами небольшие дожди. Ветер северо-восточный, 8-13 м/сек. Ночью на улице от +5 до +10 градусов, днем – от +15 до +20. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Температура ночью  –от +6 до +8 градусов, днем – от +16 до +18.

День 13 апреля стал самым теплым в Липецке в 2021 году, тогда в городе было +25. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1928 году – 9 градусов мороза. 

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#дожди

Комментарии (1)

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Гость

12 минут назад
но как всегда в будни тепло и сухо в выходные холод и дожди
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