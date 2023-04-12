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Грязинцы напуганы историей о возможном появлении педофила: полиция проведёт проверку

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#дети #педофил

Видеообращение матери девочки уже набрало около пяти тысяч просмотров.

Алена Белова из Грязей рассказала в соцсетях случай, который произошёл накануне с её ребёнком в районе Культиваторного завода. Видеообращение матери девочки уже набрало около пяти тысяч просмотров.

Женщина поведала подписчикам, что её дочь играла во дворе около дома за калиткой вместе с другими с детьми. К ним подошёл мужчина, который сначала спросил время, а потом предложил девочке пойти с ним отнести мусор. Девочка отказалась, но мужчина продолжил заманивать её с собой и обещал угостить конфетой. Потом мужчина начал дёргать за калитку, а дети разбежались.

Анна Белова призвала родителей беречь детей, намекая на возможное появление педофила в Грязях, и попросила максимального репоста своего сообщения.

— Полиция проверит размещённую в сети Интернет информацию, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Фото, видео - vk.com/overheardgrz

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#дети #педофил

Комментарии (5)

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галина

8 минут назад
Абв, Наро, а зря вы так. Педофилия процветает.. чаще читайте статистику, посмотрите сколько пропадает детей, подростков. Не осуждайте никог, кто просит о помощи. просто напросто... не нравится.. пройдите мимо. Но лучше... не будьте равнодушными.
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Диагноз

17 минут назад
Судя по виду, у неё самой детская травма. Но зачем транслировать эту паранойю на остальных нормальных людей?
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Шардак

38 минут назад
Получается, всех, кто работает с детьми, можно просто так взять и обвинить??
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Абв

43 минуты назад
Пойди небойсь лайки набивает ...
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-

57 минут назад
Дембелей нужно бояться.
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