Грязинцы напуганы историей о возможном появлении педофила: полиция проведёт проверку

Видеообращение матери девочки уже набрало около пяти тысяч просмотров.

Алена Белова из Грязей рассказала в соцсетях случай, который произошёл накануне с её ребёнком в районе Культиваторного завода. Видеообращение матери девочки уже набрало около пяти тысяч просмотров.Женщина поведала подписчикам, что её дочь играла во дворе около дома за калиткой вместе с другими с детьми. К ним подошёл мужчина, который сначала спросил время, а потом предложил девочке пойти с ним отнести мусор. Девочка отказалась, но мужчина продолжил заманивать её с собой и обещал угостить конфетой. Потом мужчина начал дёргать за калитку, а дети разбежались.Анна Белова призвала родителей беречь детей, намекая на возможное появление педофила в Грязях, и попросила максимального репоста своего сообщения.— Полиция проверит размещённую в сети Интернет информацию, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.