25 минут назад
У отца двоих детей арестовали «Audi A6» и тогда он заплатил алименты
А в Становлянском районе задолжавшему по алиментам 653 тысячи рублей мужчине запретили совершать сделки с квартирой.
А в Становлянском районе в отношении 48-летнего мужчины было заведено сразу пять исполнительных производств: о задолженности по алиментам в 653 тысячи рублей, задолженности по кредитам в 104 тысячи рублей и задолженности по коммунальным платежам в 7 тысяч рублей.
Судебный пристав наложил запрет регистрационных действий в отношении принадлежащей мужчине квартиры, и вскоре он погасил задолженность в 764 тысячи рублей.
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51 минуту назадОбщество