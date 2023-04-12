У отца двоих детей арестовали «Audi A6» и тогда он заплатил алименты

А в Становлянском районе задолжавшему по алиментам 653 тысячи рублей мужчине запретили совершать сделки с квартирой.

В Лебедянском районе отец двоих детей задолжал по алиментам на содержание двоих детей более 200 тысяч рублей. Как сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области, из-за этого долга у мужчины арестовали автомобиль «Audi A6». Оставшись без машины, отец очень быстро погасил задолженность по алиментам.



А в Становлянском районе в отношении 48-летнего мужчины было заведено сразу пять исполнительных производств: о задолженности по алиментам в 653 тысячи рублей, задолженности по кредитам в 104 тысячи рублей и задолженности по коммунальным платежам в 7 тысяч рублей.



Судебный пристав наложил запрет регистрационных действий в отношении принадлежащей мужчине квартиры, и вскоре он погасил задолженность в 764 тысячи рублей.