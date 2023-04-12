Общество

25 минут назад

У отца двоих детей арестовали «Audi A6» и тогда он заплатил алименты

158
#дети #алименты
1
У отца двоих детей арестовали «Audi A6» и тогда он заплатил алименты

А в Становлянском районе задолжавшему по алиментам 653 тысячи рублей мужчине запретили совершать сделки с квартирой. 

В Лебедянском районе отец двоих детей задолжал по алиментам на содержание двоих детей более 200 тысяч рублей. Как сообщает пресс-служба УФССП России по Липецкой области, из-за этого долга у мужчины арестовали автомобиль «Audi A6». Оставшись без машины, отец очень быстро погасил задолженность по алиментам.

А в Становлянском районе в отношении 48-летнего мужчины было заведено сразу пять исполнительных производств: о задолженности по алиментам в 653 тысячи рублей, задолженности по кредитам в 104 тысячи рублей и задолженности по коммунальным платежам в 7 тысяч рублей.

Судебный пристав наложил запрет регистрационных действий в отношении принадлежащей мужчине квартиры, и вскоре он погасил задолженность в 764 тысячи рублей.
158
#дети #алименты
1

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Пробка на Студеновской рассосалась
#Сокольский мост #пробка
Пробка на Студеновской рассосалась

24 минуты назад

Общество
В «Квадре» заявляют о желании восстановить благоустройство на местах раскопок к 1 мая
#благоустройство #раскопки
1
В «Квадре» заявляют о желании восстановить благоустройство на местах раскопок к 1 мая

29 минут назад

Общество
В липецкой школе разгорается скандал: на глазах матери издевались на близняшками-семиклассницами
#дети #школа #буллинг
2
В липецкой школе разгорается скандал: на глазах матери издевались на близняшками-семиклассницами

39 минут назад

Общество
Улица Студеновская встала в огромной пробке
#Сокольский мост #ремонт #пробка
6
Улица Студеновская встала в огромной пробке

51 минуту назад

Общество
Юрий Букреев до Великой субботы обязался привести в Липецке в порядок все мусорки
#благоустройство
7
Юрий Букреев до Великой субботы обязался привести в Липецке в порядок все мусорки

сегодня, 14:58

Общество
«Туалеты проектом не предусмотрены»
#Новолипецкий пляж #благоустройство
15
«Туалеты проектом не предусмотрены»

сегодня, 14:44

Общество