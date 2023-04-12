В липецкой школе разгорается скандал: на глазах матери издевались на близняшками-семиклассницами

В конфликте детей уже разбирается директор школы и Уполномоченный по правам ребёнка в Липецкой области.

В редакцию GOROD48 обратилась мать близняшек-семиклассниц. По её словам, накануне она встречала детей с уроков, их долго не было, а когда она пошла к школе, то застала в ее дворе неприятную картину: её 14-летних дочерей прижали к стене, одну из девочек ударили коленом по голени, а потом сдёрнули шапку с головы и убежали. Мать закричала: «Что вы делаете?!» и бросилась дочерям на помощь. Потом подошли двое учителей.



Обидчиц близняшек было четверо, двое непосредственно прижимали девочек к стене, другие просто смотрели. Как уверяет женщина, буллинг её дочерей продолжается уже больше полугода. Как следствие — у детей постоянные слёзы и психологическая травма.



Все шесть участниц конфликта — ровесницы, учатся в одной параллели. Ещё в июне прошлого года кто-то из детей создал группу в мессенджере, и все шестеро там состояли. Мать уверяет, что обидчицы её дочерей выкладывали в эту группу нецензурные высказывания, сцены насилия и якобы даже видео сексуального характера— женщина всю эту переписку сохранила и, по её словам, отправляла скриншоты учителю, а также жаловалась педагогу, что детей всё время дёргают, пристают к ним, снимают шапки, не дают прохода, не выпускают из школы. Но ситуацию замалчивали, не придавали ей значения и она никак не решалась. И вот накануне терпение матери лопнуло.



— Эти девочки уже около года не дают моим дочерям прохода, цепляют, оскорбляют матом, занимаются травлей, самоутверждаются за счёт более слабых детей. А некоторое время назад и вовсе обвинили моих детей в воровстве губной помады: якобы одна из дочерей взяла помаду и не вернула, и с моих дочерей стали вымогать деньги за эту помаду. Мы хотим придать огласке данный вопиющий факт, — рассказала женщина.



В ситуации уже разбираются директор школы и Уполномоченный по правам ребёнка в Липецкой области.



Директор школы озвучила GOROD48 своё видение конфликта.



— Эти близняшки — особенные, у них детская непосредственность граничит с навязчивостью. Они могут сами к тебе подойти, толкнуть, потрогать, пощупать — попросту донять, а это не всем взрослым понравится, тем более — детям. Их поведение слишком навязчивое по отношению к другим. Мама говорит, что она сообщала о проблеме классному руководителю, но на главной странице сайта школы есть мой сотовый телефон — мне никто не звонил. А теперь эту историю хотят придать огласке. Мне кажется, причина ещё и в том, что у мамы затаилась обида на меня: в семье есть ещё сын, и он хотел пойти к нам в 10 класс, но в школе не было вакантных мест и его не взяли, — рассказала GOROD48 директор школы.



Руководитель образовательного учреждения считает, что если в сторону девочек в школе и был какой-то негатив — то это была одноразовая ответная реакция на навязчивое поведение, а не буллинг, не долгая целенаправленная коллективная травля.



Тем не менее, сегодня в 17:00 в школе намечена встреча со всеми участницами конфликта и их родителями. В ситуации уже разбирается и Уполномоченный по правам ребёнка в Липецкой области. По словам Юрия Тарана, к нему обращение по соцсетям пришло от матери только сегодня.



— Безусловно, описанная в обращении матери близняшек история входит в орбиту моей деятельности, будем разбираться, — говорит Юрий Таран. — Пока мы имеем информацию только от одной стороны конфликта, надо её проверять. Особенно насторожил этот факт: если, действительно, имели место эти истории с выкладыванием в соцсети роликов сексуального содержания — почему женщина сразу не обратилась в правоохранительные органы, если усматриваются признаки уголовно наказуемого деяния? У меня уже был разговор со школой, всех участников конфликта, их родителей установить легко — их уже сегодня соберут в школе.



Уполномоченный по правам ребёнка в Липецкой области обратил внимание и на гендерную особенность этого конфликта: ведь на этот раз ругаются матом, прессингуют детей и даже применяют физическую силу — девочки. Раньше такие конфликты чаще случались среди мальчиков.

