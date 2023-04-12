В России
28 минут назад
В Белгородской области 178 свиней погибли при обстреле
Сотрудники "Агро-Белогорья" устраняют последствия атаки и пытаются спасти свиней с ранениями и контузией.
В Белгородской области 178 свиней погибли при обстреле украинских войск, - сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Агро-Белогорье".
"Одиннадцатого апреля в результате дневного артиллерийского обстрела со стороны Украины зафиксированы прилеты снарядов на территорию компании "Борисовский свинокомплекс"… Никто из сотрудников свинокомплекса не пострадал… Погибли 178 животных", — говорится в сообщении.
Уточняется, что при атаке получили повреждения три корпуса, крыши и различное оборудование. Сейчас работа свинокомплекса нарушена, последствия устраняются.
Кроме того, 12 апреля сразу несколько муниципальных образований попали под обстрел ВСУ, - сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"К сожалению, есть один пострадавший мирный житель в селе Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа. Мужчина проезжал в своем автомобиле, когда начали взрываться снаряды. Слава богу, что разрывы произошли не с водительской стороны. Все обошлось только легкой контузией, от госпитализации пострадавший отказался. По результатам подомового обхода повреждения выявлены в одном частном домовладении и сарае", - написал он в своем Телеграм-канале.
Отмечается, что так же сильно повреждено 4 домовладения в хуторе Старый Волоконовского района. Пострадавших нет, в населенном пункте введен режим ЧС.
"Одиннадцатого апреля в результате дневного артиллерийского обстрела со стороны Украины зафиксированы прилеты снарядов на территорию компании "Борисовский свинокомплекс"… Никто из сотрудников свинокомплекса не пострадал… Погибли 178 животных", — говорится в сообщении.
Уточняется, что при атаке получили повреждения три корпуса, крыши и различное оборудование. Сейчас работа свинокомплекса нарушена, последствия устраняются.
Кроме того, 12 апреля сразу несколько муниципальных образований попали под обстрел ВСУ, - сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"К сожалению, есть один пострадавший мирный житель в селе Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа. Мужчина проезжал в своем автомобиле, когда начали взрываться снаряды. Слава богу, что разрывы произошли не с водительской стороны. Все обошлось только легкой контузией, от госпитализации пострадавший отказался. По результатам подомового обхода повреждения выявлены в одном частном домовладении и сарае", - написал он в своем Телеграм-канале.
Отмечается, что так же сильно повреждено 4 домовладения в хуторе Старый Волоконовского района. Пострадавших нет, в населенном пункте введен режим ЧС.