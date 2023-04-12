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В РФ запретят гражданам сдавать металлолом за наличные средства

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#металлолом

С 1 июля 2024 года в России запретят гражданам сдавать металлолом за наличные средства, рассчитываться позволят только в безналичном порядке. Такой закон Госдума приняла на пленарном заседании 12 апреля.

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, запрещающий наличные расчеты с физлицами при продаже ими лома и отходов цветных и черных металлов. Получать оплаты они смогут только в безналичном порядке, - пишет "Ъ".

Нововведения вступят в силу с 1 июля 2024 года.

Закон вступает в силу со дня его опубликования. С этого момента предусмотрена безналичная, если сумма покупки лома цветных металлом превышает 120 тысяч рублей, а черных металлов — более 10 тысяч рублей. До июля следующего года правительство также сможет скорректировать эти финансовые пороги.

По словам инициаторов нововведений, неконтролируемый вывод наличных "стимулирует развитие теневых схем и вызывает повышенное внимание и недоверие со стороны контролирующих органов, что негативно отражается на добросовестных участниках".
143
#металлолом

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