В РФ запретят гражданам сдавать металлолом за наличные средства

С 1 июля 2024 года в России запретят гражданам сдавать металлолом за наличные средства, рассчитываться позволят только в безналичном порядке. Такой закон Госдума приняла на пленарном заседании 12 апреля.





Нововведения вступят в силу с 1 июля 2024 года.



Закон вступает в силу со дня его опубликования. С этого момента предусмотрена безналичная, если сумма покупки лома цветных металлом превышает 120 тысяч рублей, а черных металлов — более 10 тысяч рублей. До июля следующего года правительство также сможет скорректировать эти финансовые пороги.



По словам инициаторов нововведений, неконтролируемый вывод наличных "стимулирует развитие теневых схем и вызывает повышенное внимание и недоверие со стороны контролирующих органов, что негативно отражается на добросовестных участниках". Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон , запрещающий наличные расчеты с физлицами при продаже ими лома и отходов цветных и черных металлов. Получать оплаты они смогут только в безналичном порядке, - пишет "Ъ" Нововведения вступят в силу с 1 июля 2024 года.Закон вступает в силу со дня его опубликования. С этого момента предусмотрена безналичная, если сумма покупки лома цветных металлом превышает 120 тысяч рублей, а черных металлов — более 10 тысяч рублей. До июля следующего года правительство также сможет скорректировать эти финансовые пороги.По словам инициаторов нововведений, неконтролируемый вывод наличных "стимулирует развитие теневых схем и вызывает повышенное внимание и недоверие со стороны контролирующих органов, что негативно отражается на добросовестных участниках".