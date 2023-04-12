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В РФ запретят гражданам сдавать металлолом за наличные средства
С 1 июля 2024 года в России запретят гражданам сдавать металлолом за наличные средства, рассчитываться позволят только в безналичном порядке. Такой закон Госдума приняла на пленарном заседании 12 апреля.
Нововведения вступят в силу с 1 июля 2024 года.
Закон вступает в силу со дня его опубликования. С этого момента предусмотрена безналичная, если сумма покупки лома цветных металлом превышает 120 тысяч рублей, а черных металлов — более 10 тысяч рублей. До июля следующего года правительство также сможет скорректировать эти финансовые пороги.
По словам инициаторов нововведений, неконтролируемый вывод наличных "стимулирует развитие теневых схем и вызывает повышенное внимание и недоверие со стороны контролирующих органов, что негативно отражается на добросовестных участниках".